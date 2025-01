Sénégal: Quatre mois après sa création, le Pool judiciaire financier se félicite de nombreux succès

Au Sénégal, le Pool judiciaire financier (PJF) dresse un premier bilan et rend publics ses succès. Le PJF, installé en septembre, a déjà traité 91 dossiers et permis la saisie de plus de 2,5 milliards de francs CFA, a annoncé vendredi 17 janvier le procureur à la tête de ce même pool. L'enjeu est d'autant plus important, pour la justice, que les sommes sont conséquentes et que la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics est l'une des priorités du gouvernement.

Les autorités veulent mettre en lumière le travail accompli en quatre mois par les 27 magistrats du Pool judiciaire financier. Aliou Abdoulah Sylla, le procureur à sa tête, annonce que ses services ont transmis 87 dossiers aux juges qui ont mené à 162 arrestations et la saisie de 2,5 milliards de francs CFA.

Pour le procureur, cela montre la pertinence de l'instance et marque un tournant dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière au Sénégal. Aucun détail n'est donné sur la nature des dossiers ou les personnes mises en cause, mais Aliou Abdoulah Sylla rappelle que le parquet financier travaille notamment sur la base de dossiers transmis par d'autres organes de l'État et notamment le ministère des Finances.

Loin des accusations de poursuites politiques formulées par certains détracteurs, le Procureur estime que sa « mission est guidée par une logique de transparence afin que le public soit informé, tout en respectant la présomption d'innocence et les droits de la défense ».

Une mission qui ne fait que commencer : selon un autre communiqué du parquet financier publié la semaine dernière, les magistrats travaillent, en ce moment, sur un dossier concernant des capitaux blanchis d'une valeur de 125 milliards de francs CFA.