Tunisie: El-Habibia, un centre rénové pour la jeunesse - Sport, culture et nature au service des Tunisiens

Les travaux de réaménagement du centre de vacances et de camping d'El-Habibia (gouvernorat de Manouba) débuteront prochainement, après la finalisation de l'étude du programme fonctionnel de la première phase du projet.

Cet espace, qui a été vandalisé et abandonné pendant de nombreuses années, conservera son caractère en tant que centre d'estivage et de camping. Il sera progressivement transformé en un centre écologique international pilote, avec des activités pour la jeunesse, le sport, les loisirs, la culture et le tourisme, a déclaré Riadh Azaiez, commissaire régional à la jeunesse et aux sports, à l'agence TAP.

Cette initiative fait suite aux instructions du président de la République, Kaïs Saïed, qui a souligné l'importance de restaurer ce site, à l'instar d'autres installations abandonnées. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a alloué un budget d'un million de dinars pour aménager une clôture extérieure, réaliser des travaux de rénovation internes, créer un terrain multisports, restaurer les réseaux d'électricité et d'eau potable, installer l'éclairage public et renforcer les services de sécurité.

Des subventions supplémentaires seront consacrées à l'aménagement du premier étage, dédié aux espaces logistiques, et à la transformation de l'étage supérieur en une grande salle de réunion. Cela permettra au centre de reprendre ses activités en tant que centre de camping une fois les travaux terminés.

Azaiez a réaffirmé l'engagement du ministère, du commissariat régional et des services du gouvernorat de Manouba à accélérer la mise en oeuvre de ce projet de rénovation, visant à redonner au centre son rôle de site de loisirs et de jeunesse. Construit à la fin des années 1960, le centre était à l'origine une résidence de loisirs pour le président Habib Bourguiba, situé au coeur d'une forêt de plus de 21 hectares, entourée d'un lac artificiel en forme de croissant. Ce lac sera également réhabilité et exploité pour des jeux aquatiques et des campings libres. Le centre comprendra des espaces dédiés aux enfants et aux familles, un théâtre, des installations artistiques et des espaces sportifs.

Initialement sous la tutelle du ministère du Tourisme, le centre a été transféré au ministère de la Jeunesse et des Sports en mai 1989 pour être rénové et exploité. Cependant, il a subi plusieurs actes de vandalisme avant d'être fermé pendant une longue période, son lac ayant séché. Sa structure a été négligée, et ses installations dégradées, avant d'être détruites lors d'incidents en 2011 et 2018, faisant du site un refuge pour les délinquants.

Le projet de rénovation a été inscrit en 2015 dans le budget de développement avec un financement de 450 000 dinars. Cependant, des problèmes fonciers ont retardé les travaux. Le terrain a été attribué en septembre 2020, et le projet a été réévalué pour déterminer l'activité la plus adaptée : un centre de camping international ou un centre d'addictologie. Finalement, la décision a été prise de maintenir le rôle du centre en tant que site de camping et de vacances modernes.

Récemment, une campagne de nettoyage a été menée en prévision des travaux. Les habitants ont salué la décision présidentielle de réhabiliter ce centre, le considérant comme un lieu de loisirs, de jeunesse et de sport, propice à la détente pour les familles tunisiennes dans un cadre naturel exceptionnel, a indiqué Ibrahim Gharbi, membre du conseil local de Jedaida, délégation d'El-Habibia.

Taïeb Smati, membre du conseil local pour le développement, a mis en avant les différentes composantes prévues pour exploiter pleinement l'immense espace du centre et répondre aux besoins des jeunes de la région, qui aspirent à des activités sportives et de loisirs. Il a exprimé la satisfaction générale des citoyens, des représentants de la société civile et du conseil local, qui ont placé ce projet parmi leurs priorités.

Selon les estimations du conseil régional de la Jeunesse et des Sports, le coût total de la transformation du centre en un site écologique accueillant des délégations internationales et des camps de jeunes, avec des espaces de loisirs, des terrains de football, de tennis, d'équitation, des pistes cyclables, des espaces de formation, un restaurant et d'autres infrastructures, est estimé à plus de 12 millions de dinars.