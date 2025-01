Tunisie: Le projet « Cinématdour » - Une pérennité et des chiffres

S'il y a un projet à caractère cinématographique et social qui a résonné auprès d'un large public, c'est bien « Cinématdour ». Son impressionnant véhicule fait toujours office de salle de cinéma pour de nombreux citoyens tunisiens qui ne connaissaient rien du 7e Art ou qui n'ont jamais accédé à une salle obscure. « Cinématdour » continue de sillonner les régions intérieures, le sud tunisien et autres villes parfois isolées, souvent méconnues ou défavorisées.

En Tunisie, le cinéma n'a pas été auparavant aussi à la portée et accessible. « Cinématdour » fait écho auprès d'un public qui n'hésite pas à partir à la découverte ou à expérimenter. Ce bus se déplace, se transforme en salle de cinéma et existe depuis plus d'un an. Il génère un intérêt sans cesse grandissant, rassemble des adhérents, initie souvent aux projections ciné- matographiques, touche toutes les franges sociales, diffuse au plus loin cet art. Rien qu'en 2024, des milliers de per- sonnes ont vécu l'expérience et ont formé spontanément une communauté « Cinématdour ».