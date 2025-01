Angola: Des gastronomes veulent des plats typiques sur les cartes des restaurants et des hôtels

Lubango (Angola) — Des experts culinaires vivant à Lubango, province de Huíla, ont défendu aujourd'hui, dimanche, la nécessité pour les restaurants, hôtels et établissements similaires de baser leurs menus sur la cuisine locale, comme une façon de la valoriser davantage, afin qu'elle gagne de la place dans les options de restauration des touristes.

Dans une interview accordée à ANGOP, les spécialistes formés dans le domaine de la cuisine et de la pâtisserie ont été unanimes à affirmer que l'Angola, faisant partie des 52 destinations choisies par le journal américain The New York Times, en 2025, devrait profiter de l'opportunité pour rendre sa gastronomie « riche », ce qui nécessite la proposition de plats nationaux typiques dans les options proposées aux clients.

Le gastronome Paulo Tiongo considère que la cuisine traditionnelle angolaise devrait être la base à appliquer dans les restaurants, les complexes hôteliers et les hôtels, afin d'influencer et d'éveiller l'intérêt des visiteurs pour la culture culinaire angolaise.

Paulo Tiongo, également directeur de l'hôtel Chik Chik Lubango, a dit que parmi les plats et les boissons les plus populaires qui ne devraient pas manquer à la table et être présentés aux touristes internationaux figurent le funge et le quissangua.

A son tour, le chef de cuisine, avec 15 ans d'expérience, António Tchimona, a souligné la feijoada, le catato, le calulu et le muamba comme des délices qui devraient être des priorités à montrer aux étrangers.

Un autre chef de cuisine, avec 21 ans d'expérience, Adelino Chionga, considère que la cuisine angolaise doit être de plus en plus promue et expliquée aux visiteurs, comme une façon de valoriser la production locale.

À son tour, le président exécutif de l'Association des promoteurs et opérateurs touristiques de Huíla, João Lopes, a souligné que la gastronomie peut être une carte de visite importante, lorsqu'elle est bien explorée et expliquée aux visiteurs, car elle fait partie du tourisme.

Pour lui, la diversité gastronomique est l'une des principales caractéristiques de la culture angolaise, car elle reflète l'histoire, les traditions, les différentes coutumes et les connaissances des Angolais.

L'Angola est l'un des 246 pays au monde qui comptent des destinations créatives, dont 36 dans le secteur de la gastronomie.

La grande étape dans l'émergence de la gastronomie s'est produite sous le règne de Louis XIV, lorsque les nobles français ont élaboré et établi des règles sur ce qui était bon ou mauvais à manger. La première référence au terme gastronomie a été enregistrée dans un poème de Joseph Berchooux, au XIXe siècle.