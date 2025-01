Angola: France - Une mission aux résultats concrets

Paris — La visite d'Etat que vient d'effectuer le Président João Lourenço en France s'est achevée sur un riche bilan dont les résultats parlent d'eux-mêmes.

Au cours de deux jours d'intense activité diplomatique, João Lourenço a ouvert la voie à la mise en oeuvre d'une série de projets et d'engagements, assumés dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale entre l'Angola et la France.

La visite a eu lieu du 15 au 17 janvier 2025 avec un programme commençant au Palais de l'Élysée, où João Lourenço et la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, ont été accueillis par le couple présidentiel français, Emmanuel et Brigitte Macron, pour des entretiens, déjeuner et dîner officiels.

Avant de quitter Paris, la capitale française, le Chef de l'État angolais a accordé une série d'audiences à des personnalités du monde des affaires et des relations internationales, notamment au vice-président du conseil exécutif de l'Airbus pour le secteur international, Wouter Van Wersch.

Le PDG de la multinationale française TotalEnergies, ainsi que le commissaire européen aux partenariats internationaux, Josef Sikela, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushkiwabo, figurent parmi les personnalités reçues.

Les audiences ont été précédées par la signature de plusieurs instruments juridiques négociés dans le cadre de la visite d'État de João Lourenço, mettant l'accent sur le projet d'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre.

Ce dernier engagement consiste en un accord signé avec l'entreprise aéronautique européenne Airbus pour le financement d'un projet de conception, de fabrication et de fourniture d'un système de satellites d'observation de la Terre.

Un Dossier Technique a également été signé pour un Projet de Modernisation du Service Météorologique National sous la responsabilité de la Météo France International (MFI), décrit comme un partenaire de longue date du Gouvernement angolais, dans un partenariat qui a débuté en 2018.

Après une phase initiale dédiée à la modernisation de l'Institut National de Météorologie d'Angola (INAMET), le projet se concentre désormais sur le renforcement des infrastructures dans le domaine de l'observation et du traitement des données.

Le président de la MFI, Patrick Benichou, a précisé que ce que le gouvernement angolais attendait, c'était d'améliorer les alertes à la population en cas de mauvais temps, ainsi que de fournir des services personnalisés au secteur économique, sensible aux conditions climatiques et météorologiques, comme l'agriculture, énergie, transport, entre autres.

« Nous venons de terminer avec succès la première phase. Nous allons commencer la deuxième phase immédiatement. « Il s'agit du plus grand contrat de météorologie en Afrique », a déclaré Benichou dans des déclarations à la presse angolaise, après sa rencontre avec le Président João Lourenço.

Patrick Benichou a été reçu par le Président de la République peu après la signature du Contrat Commercial et du Contrat de Financement avec la banque française Société Générale et le Ministère des Finances angolais « pour financer ce contrat unique en Angola ».

Dans le domaine de la Santé, un Mémorandum d'Entente a été signé concernant le Projet de Réhabilitation et d'Agrandissement de l'Ancien Laboratoire de Contrôle de Qualité des Médicaments à Luanda et un autre avec la Société Française d'Equipement Militaire (SAS) concernant l'exécution d'études et de projets pour le réhabilitation et agrandissement de la maternité Augusto Ngangula.

Un autre mémorandum d'accord entre Suez International et l'Entreprise publique des eaux de Luanda (EPAL), pour la coopération dans l'amélioration du réseau d'approvisionnement en eau de la capitale du pays, fait partie de la série de documents signés.

Coopération renforcée

Ces engagements contractuels s'ajoutent aux six instruments juridiques signés la veille entre les gouvernements d'Angola et de France, dans le cadre de mesures politiques visant à actualiser le cadre juridique de la coopération générale entre les deux pays, en vue de l'adapter aux nouvelles réalités.

Les six instruments, qui comprennent l'Accord général de coopération (AGC) et l'Accord de coopération dans le domaine de la sécurité et de l'ordre intérieur (ACDSOI), ont été signés par les chefs de la diplomatie des deux pays, respectivement Téte António et Jean-Noël Barrot.

Quatre protocoles d'accord ont également été paraphés, dont l'un relatif à la mise en oeuvre du projet Palanca Yetu pour la préservation de la biodiversité, et les autres relatifs à l'établissement de consultations politiques pour le projet d'appui au développement de l'agriculture irriguée (PROREGA) et la coopération dans le domaine du sport.

Le nouvel AGC reflète la volonté mutuelle de renforcer les relations d'amitié et de coopération, fondées sur les principes d'égalité et de respect mutuel de souveraineté nationale respective, dans un vaste engagement à promouvoir une compréhension toujours plus grande entre les peuples des deux pays.

Les parties s'engagent à rester attachées à la réforme des institutions financières internationales, pour un ordre économique international plus juste et pour le bien-être de tous les peuples, en soulignant l'importance des enjeux mondiaux tels que la préservation de la biodiversité et le changement climatique pour la durabilité de la vie sur la planète.

Selon l'évaluation du Président français Emmanuel Macron, les engagements contractuels assumés lors de la visite d'État de son homologue angolais s'élèvent à plus de 430 millions d'euros (un euro équivaut à 912 kwanzas).

L'EPAL renforce sa capacité de distribution

Pierre Pauliao, PDG du Groupe Suez, une grande entreprise française qui opère sur le marché angolais avec des projets visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable des habitants de la ville de Luanda, était parmi les personnalités reçues le dernier jour de la visite.

A la sortie de l'audience, il a dit avoir discuté avec le Président João Lourenço de la situation de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et du traitement des déchets à Luanda, à la lumière des engagements pris avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau et avec l'EPAL, pour améliorer le service de distribution d'eau.

Pour atteindre cet objectif, son groupe entrepreneurial et l'EPAL ont signé, le même jour, un protocole d'accord qui renforcera encore le partenariat qui existe depuis plusieurs années entre les deux parties, qui implique également le transfert de savoir-faire, d'expérience et de technologie à part l'Angola, a-t-il expliqué.

Pierre Pauliao a affirmé que le document signé vendredi conclut un mémorandum d'accord pour l'exécution de la deuxième phase du projet PROÁGUA, visant à améliorer l'approvisionnement en eau de la ville de Luanda.

Concrètement, l'accord signé avec le Groupe Suez vise à renforcer la capacité technique des systèmes d'approvisionnement de l'EPAL dans les stations de Kifangondo, Luanda Sud-est et Luanda Sul, pour un total de plus de trois millions d'habitants.

Selon le président du conseil d'administration de l'EPAL, Adão da Silva, les travaux du projet, déjà en cours, devraient durer jusqu'en 2026.

L'exécution du projet PROÁGUA est évaluée à 200 millions d'euros, dans le cadre d'un contrat sous la responsabilité conjointe de Suez International et du Groupe Mitrelli Limited, conformément à l'arrêté présidentiel qui a attribué les travaux, en 2022, par le biais d'une contractualisation simplifiée.