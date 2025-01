Angola: Le tribunal du district de Benguela met en garde l'ONG Halo Trust pour désobéissance

Lobito (Angola) — Le Tribunal du District de Benguela a adressé une lettre à l'ONG de déminage Halo Trust, lui demandant de réintégrer, dans un délai de trente jours, plus d'une centaine de démineuses qui avaient été licenciées, sous peine de responsabilité pénale, a appris samedi l'ANGOP.

Les sapeurs, admis à Halo Trust en 2017, ont vu leurs contrats résiliés le 19 août 2024, lorsque l'ONG a décidé de réduire ses effectifs.

Dans une interview à la Radio Lobito, l'avocat des démineuses, Inácio Neves, a rapporté que Halo Trust a été notifié le 19 décembre 2024, mais ne s'est pas encore conformé à la décision du tribunal.

« Il n'y avait pas d'autre alternative que de demander le certificat au ministère public, afin qu'une affaire pénale puisse être ouverte », a expliqué l'avocat.

Inácio Neves a ajouté que l'ONG a été notifiée le 23 décembre pour être informée, mais son conseil d'administration affirme qu'il y a eu un incident, ce qui, selon lui, « n'empêche pas la mesure conservatoire».

« Nous avons été en contact avec la direction de l'ONG, par l'intermédiaire de son avocat, afin que nous puissions parvenir à un point commun qui mettra fin à ce conflit, mais jusqu'à présent nous continuons à faire pression pour que le procès soit ouvert », a-t-il informé.

D'autre part, la responsable du bureau de communication et d'image de Halo Trust, Luiana João, a confirmé avoir reçu la décision du tribunal, l'année dernière, pour la réintégration des sapeuses.

« Nous avons déposé un recours qui est encore en cours d'analyse par le Tribunal et nous ne pouvons pas divulguer plus de détails afin de ne pas interférer dans le procès», a-t-elle affirmé.

Elle a déclaré que l'ONG s'engage à résoudre la situation le plus rapidement possible, étant en contact avec toutes les parties impliquées et continue de travailler pour trouver une solution.

Les sapeuses ont obtenu des informations selon lesquelles il y aura du recrutement pour de nouveaux projets et que l'entreprise a l'intention d'embaucher d'autres personnes sans expérience.

En réponse, Luciana João a indiqué que Halo Trust reconnaît la compétence des démineuses et comprend les préoccupations qu'elles soulèvent, mais défend qu'il s'agit d'une ONG à but non lucratif et que les conflits qui émergent dans diverses parties du monde contribuent à la réduction de projets en Angola.

« Cette situation rend impossible le maintien de l'équipe solide telle qu'elle était auparavant, d'où le processus en cours », a-t-elle expliqué.

Elle a toutefois déclaré que Halo Trust poursuivra son travail de déminage, mais devra procéder à quelques ajustements au niveau de la main-d'oeuvre.

« L'année dernière, l'ONG a déminé cinq millions de mètres carrés et nous continuerons à travailler dans les provinces de Huíla, Cuando, Cubango et Bié, avec le gouvernement angolais et les partenaires qui nous font encore des dons », a-t-elle ajouté.

La porte-parole a souligné qu'à l'heure actuelle, la principale préoccupation continue d'être les provinces de Cuando, Cubango et Bié.

« Le gouvernement angolais a été exemplaire dans le déminage du pays, principalement parce qu'il est celui qui fournit le plus de financement. Ce qui nous préoccupe, c'est le type de mines disséminées sur le territoire. « En plus d'être diverses et complexes, elles n'ont pas de modèle défini, c'est pourquoi elles prennent beaucoup de temps à être éliminées », a-t-il expliqué.

Halo Trust est une ONG à but non lucratif qui se consacre à l'élimination des mines et des munitions non explosées. En 2024, elle a célébré ses 30 ans d'activité en Angola.

Au cours de ces trois décennies, l'institution contribue à transformer le paysage du pays, en rétablissant la sécurité et l'accessibilité à ses terres.