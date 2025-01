Angola: Le Gouvernement et l'UE discutent de la facilitation des investissements

Luanda — Des délégations du gouvernement angolais et de l'Union européenne (UE) se réuniront mardi (21), à Luanda, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Accord de facilitation des investissements durables (SIFA).

En vigueur depuis septembre 2024, le SIFA est un accord entre l'Angola et l'UE, axé sur la facilitation, dans le but de stimuler les investissements étrangers nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable.

Selon un communiqué de presse auquel ANGOP a eu accès samedi, la rencontre abordera, entre autres questions, les attentes des parties par rapport à l'accord et au cours de celle-ci seront indiqués les membres du secrétariat exécutif, ainsi qu'approuvé le plan d'action du Comité de facilitation des investissements.

Le pays sera représenté à cette première réunion du comité par les ministres du Plan, Víctor Guilherme, de l'Industrie et du Commerce, Rui de Oliveira, et le directeur exécutif de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), Jerónimo Pongolola, tandis que l'UE sera représentée par la Directrice du Commerce pour l'Asie, des Services numériques, de l'Investissement et de la Propriété intellectuelle de la Commission européenne, Joanna Szychowska, et la cheffe de la délégation de cette organisation en Angola, Rosário Bento Pais.

L'accord vise à créer un environnement d'affaires plus transparent, efficace et prévisible pour les investisseurs du pays, en favorisant les investissements durables des entreprises de l'UE sur le territoire national, selon le document.

En outre, SIFA s'engage également en faveur de la protection de l'environnement, des droits du travail et de la promotion de secteurs au potentiel inexploité, tels que l'énergie verte, les chaînes de valeur agroalimentaires, l'innovation numérique, la pêche, la logistique et les matières premières critiques.

Le Comité de facilitation des investissements est coprésidé par les ministères du Plan et de l'Industrie et du Commerce et un membre de la Commission européenne chargé du Commerce ou leurs représentants.

Les principales caractéristiques de l'accord comprennent une transparence accrue des réglementations d'investissement et une plus grande implication des parties prenantes.