Madagascar: Prix à la pompe de carburant - Révision périodique suivant le nouveau système d'ajustement automatique

Les consommateurs doivent désormais s'habituer à un ajustement périodique des prix à la pompe de carburant, selon le MEH (ministère de l'Energie et des Hydrocarbures). Pour la première révision des prix, les paramètres étaient favorables à une baisse.

Les prix maxima des carburants se basent aujourd'hui sur les coûts d'il y a deux mois (m-2). C'est ce qu'ont expliqué les représentants du MEH et de l'OMH (Office malgache des hydrocarbures), lors d'une conférence de presse organisée samedi dernier, au siège de l'OMH à Behoririka. Cela fait suite à la révision des prix à la pompe, qui a conduit à une baisse des tarifs appliquée la nuit du 17 janvier. En effet, le prix du litre d'essence est passé de 5 900 ariary à 5 700 ariary, celui du gasoil de 4 900 ariary à 4 760 ariary. Une baisse de 200 Ar par litre de l'essence sans plomb et de 140 Ar pour le gas-oil et non l'inverse comme il a été écrit par erreur dans notre édition de samedi.

En revanche, le prix du pétrole lampant reste stable à 2 430 ariary. Lors d'une conférence de presse à Behoririka, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, a expliqué les objectifs de ce mécanisme. Accompagné par des responsables gouvernementaux, dont Hasinirina Lova Ranoromaro, porte-parole de la présidence, il a souligné que cette politique vise à réduire les charges liées aux subventions tout en défendant l'intérêt des consommateurs.

« Comme il s'agit d'un système d'ajustement automatique, les consommateurs devraient s'habituer à une révision périodique des prix. Ce n'est pas forcément une hausse ou une baisse, mais cela dépend de l'évolution de nombreux indicateurs. Cette fois, les paramètres étaient favorables à une baisse des prix, raison pour laquelle, les prix de l'essence et du gasoil ont diminué », a expliqué le ministre Olivier Jean-Baptiste.

Prix véritables

Dans le cadre des accords avec le Fonds monétaire international (FMI), notamment à travers les programmes financés par la Facilité élargie de crédit (FEC) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), le gouvernement malgache s'est engagé à rendre le système de fixation des prix plus durable, d'après le ministre de tutelle. Les consommateurs devront donc s'adapter à des révisions périodiques, selon les fluctuations du marché international.

En outre, cette mesure s'inscrit dans la politique générale de l'État, axée sur l'équilibre entre la protection des consommateurs et la réduction des dépenses publiques. Si cette fois la baisse des prix est bien accueillie, le caractère fluctuant de ce système pourrait aussi entraîner des hausses à l'avenir. Une réalité à laquelle les Malgaches devront se préparer.