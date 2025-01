Madagascar: Transfert/Rayan Raveloson - Un contrat de trois ans et demi chez les Young Boys

L'AJA et les BSC Young Boys ont trouvé un accord pour le transfert de Rayan Raveloson. Le club Suisse a officialisé son arrivée samedi, pour un contrat de trois ans et demi jusqu'à l'été.

Après plusieurs saisons marquées par de solides performances en Ligue 1, Rayan Raveloson fait ses valises pour un nouveau défi en Suisse. Le milieu de terrain malgache, âgé de 28 ans et fort de 33 sélections avec les Barea de Madagascar, a signé un contrat de trois ans et demi avec le club des Young Boys de Berne. Cette annonce a été officialisée ce samedi par le BSC Young Boys, qui accueille avec enthousiasme ce joueur polyvalent et expérimenté. L'AJ Auxerre, club qu'il quitte après plusieurs saisons en Ligue 1, a tenu à saluer son désormais ex-joueur. « Rave, l'ensemble du club te remercie et te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure en Suisse ! On n'oubliera pas ton passage à l'AJA », a déclaré l'AJA sur ses réseaux. Ce départ marque la fin d'un cycle pour le joueur, qui a grandement contribué à l'entrejeu du club français.

Il s'apprête à découvrir un nouvel horizon avec les Young Boys, l'un des clubs les plus prestigieux de Suisse, et l'un des principaux acteurs de la scène européenne. Il rejoint ainsi une équipe qui figure régulièrement en Ligue des Champions et qui lui offrira une vitrine internationale. Ce dernier, enthousiaste, a d'ores et déjà exprimé son impatience de commencer cette nouvelle étape. « Salut les supporters des YB, c'est Rayan Raveloson. Je suis heureux d'être parmi vous », a-t-il déclaré dans une vidéo adressée aux fans du club. Rayan Raveloson, désormais sous les couleurs jaunes et noires des Young Boys, est prêt à briller au niveau européen, offrant ainsi une visibilité accrue au football malgache.