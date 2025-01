Madagascar: MIC Football Espagne - Seize locaux et deux expatriés forment le club Net Foot

L'école de football Net Foot Mada, qui s'est distinguée par la qualité de ses jeunes talents, se prépare à vivre un moment important de son histoire.

En effet, les U19 de Net Foot Mada représenteront Madagascar au prestigieux tournoi MIC Football, qui se tiendra en Espagne du 15 au 20 avril 2025. Cet événement est l'un des plus importants pour les académies de football du monde, attirant chaque année les meilleures équipes de jeunes de toutes les régions. L'entraîneur du club, Rivomanantsoa Rasolonanahary a annoncé que l'équipe sera composée de seize jeunes joueurs locaux, formés au sein du club depuis leurs débuts, ainsi que de deux expatriés de France, qui renforceront l'effectif pour l'occasion. « Nous avons choisi ces seize joueurs qui ont évolué au sein de notre académie depuis leurs premières années en U8. Leur engagement et leur progression au fil des années ont fait d'eux les piliers de cette équipe », a-t-il déclaré.

Une préparation soignée

La participation au MIC Football représente bien plus qu'une simple aventure sportive pour ces jeunes. Selon l'entraîneur, ce tournoi est avant tout une occasion de donner un coup d'accélérateur à leurs carrières, avec l'objectif de les préparer à des compétitions professionnelles futures. « Ce tournoi est un tremplin vers le monde du football professionnel. À cet âge, il est essentiel de s'exposer à des niveaux de compétition élevés, et ce tournoi est une excellente occasion pour nos jeunes talents de faire un pas de plus vers leur rêve », explique-t-il. Afin d'optimiser leur préparation, Net Foot Mada a intégré ces jeunes joueurs dans la Ligue 1 Analamanga, la première division régionale de Madagascar, afin de leur offrir des matchs de qualité et de les exposer à des niveaux de jeu plus exigeants. « Nos jeunes joueurs ont déjà commencé à s'illustrer en championnat, et cette expérience supplémentaire les aidera à peaufiner leur préparation avant le tournoi en Espagne », ajoute l'entraîneur.

Malgré leur détermination, l'équipe fait face à des défis financiers pour rendre ce projet possible. L'entraîneur Rivomanantsoa Rasolonanahary a lancé un appel à la solidarité, espérant obtenir le soutien des passionnés de football, des entreprises locales et même des autorités gouvernementales pour faciliter le financement du voyage et de la participation de l'équipe au tournoi.