Madagascar: Gouvernance et développement local - Renforcement des capacités des élus locaux

Renforcer les capacités des élus locaux, les sensibiliser à la réforme émergente de la décentralisation, et leur fournir les bases juridiques et pratiques essentielles à l'exercice de leur mandat : tels sont les objectifs de l'initiative actuellement menée par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Cet engagement vise à consolider le soutien aux collectivités territoriales décentralisées, afin de les aider à remplir leur mission de proximité et de développement.

L'un des enjeux majeurs est aussi de réduire les préjudices liés à la méconnaissance des règles de procédure, qui peuvent avoir des conséquences lourdes. En effet, certains maires ou responsables de collectivités territoriales décentralisées se retrouvent devant les tribunaux, voire en prison, en raison d'un manque de compétence en la matière. « Ce qui est triste et regrettable », a souligné Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, en marge du lancement officiel de la formation des nouveaux élus, le samedi 18 janvier 2025.

Local

La formation ambitionne de préparer les élus à assumer pleinement leurs responsabilités et leurs attributions. Elle vise également à les aider à aligner leurs actions avec les défis du développement local et les attentes des citoyens. La première session, organisée le samedi 18 janvier 2025, a concerné les élus de la région Analamanga et s'est focalisée sur la sensibilisation et la passation de service. D'autres regroupements sont prévus au niveau des chefs-lieux de province, avec des séances axées sur les rôles et missions des élus. Par ailleurs, dans le cadre de cette initiative, le ministère distribuera un ensemble de supports pratiques, comprenant le Guide du maire, le Guide du conseiller et le Guide de passation de service, afin d'accompagner les nouveaux élus dans leurs fonctions.

Pour garantir une couverture nationale, des séances de formation en ligne seront également mises en place. Ces formations devraient inclure des réunions mensuelles organisées avec les représentants de l'État et les directeurs régionaux. Cette démarche vise à assurer un suivi régulier et à renforcer la coordination entre les différents acteurs de la décentralisation.