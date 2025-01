Afrique: Congo-Mozambique - Consolider l'axe Brazzaville-Maputo

Représentant le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, à l'investiture du nouveau président mozambicain, le 15 janvier à Maputo, le ministre d'Etat, Firmin Ayessa, a été reçu par Daniel Francisco Chapo, avec qui ils ont parlé de la nécessité de consolider les relations entre les deux pays.

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa, faisait partie des quelques 2 500 invités ayant honoré de leur présence l'investiture du président Daniel Francisco Chapo, aux côtés de plusieurs dirigeants africains, dont le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo. Agé de 48 ans, le nouveau président du Mozambique a prêté serment à la place de l'indépendance de Maputo, sous un soleil accablant, la main sur la Constitution, devant la présidente du Conseil constitutionnel, Lucia Ribeiro.

Déclaré vainqueur de la présidentielle du 9 octobre 2024, Daniel Francisco Chapo, par ailleurs candidat du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique (Frelimo) est devenu le plus jeune président de l'histoire du pays. Il a entamé son premier mandat en réaffirmant son engagement en faveur de la consolidation de la paix, de la démocratique et du développement économique de son pays. Un pays qui a été complètement secoué par des fortes tensions liées aux contestations postélectorales.

Firmin Ayessa a été reçu en audience, en marge de cette investiture, par le président Daniel Chapo qui, dans la perspective de la présidentielle d'octobre dernier, avait effectué le déplacement d'Oyo, pour solliciter l'appui moral du président congolais, Denis Sassou N'Guesso. « J'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir été reçu par le président nouvellement élu du Mozambique, parce que porteur d'un message du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui voulait bien effectuer le déplacement de Maputo...

Au cours de cette belle audience, nous avons eu l'occasion de lui transmettre les voeux de succès et de grande réussite du président Denis Sassou N'Guesso qui nous a demandé également de renouveler au peuple mozambicain et surtout de dire au président nouvellement élu que le peuple congolais sera toujours aux côtés du peuple et du gouvernement mozambicains pour les accompagner dans la belle aventure du développement de ce beau pays », a-t-il expliqué à la presse.

Respecter les lois et règlements de la deuxième patrie

Denis Sassou N'Guesso a également enjoint à son envoyé spécial de réitérer à son homologue mozambicain, le message selon lequel le partenariat, l'amitié et la coopération entre les deux pays qui remontent depuis plusieurs années puissent se poursuivre. « Il nous faut continuer à travailler pour consolider cette coopération parce que pour les plus jeunes qui ne le savent pas, le Congo est aux côtés du peuple mozambicain depuis la période d'avant indépendance.

Avant 1975, le Congo a porté son soutien tant que cela a été possible et nécessaire dans la lutte de libération de ce beau pays, et depuis nous sommes dans un partenariat dynamique, un partenariat politique, culturel aussi... Le président Chapo a pris l'engagement, pour la tenue dans les jours à venir, de la commission mixte entre les deux pays pour que nous tracions le bon cap qui devra justement consolider au mieux cette coopération », a conclu Firmin Ayessa.

Avant de regagner Brazzaville, Firmin Ayessa a rendu une visite de courtoisie à l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, grand ami et frère du chef de l'Etat congolais. Deuxième président de 1986 à 2005, on lui doit la transformation du Mozambique, en une démocratie africaine prospère. Ils ont, effet, échangé sur la situation politique et économique que traverse le pays au lendemain des élections.

Le ministre d'Etat a ensuite eu un entretien fraternel avec un échantillon de la communauté congolaise vivant au Mozambique. Une occasion pour lui de l'exhorter au respect des lois et règlements de ce pays frère devenu leur deuxième patrie. Il a aussi reçu la visite d'une délégation de la communauté Macua du Mozambique. Également connu sous le nom de Makhuwa, ce peuple est un groupe ethnique bantou que l'on trouve dans le Nord du Mozambique et dans les provinces frontalières du Sud de la Tanzanie.

Cette délégation est venue présenter au ministre d'Etat l'association Reafrica, une organisation qui oeuvre pour l'éducation, la science et la culture en Afrique. Cette première prise de contact a permis au ministre congolais de saluer les initiatives de cette organisation panafricaniste non gouvernementale et s'est engagé à les soutenir.