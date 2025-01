Gabon: Les élèves du Lycée Mba édifiés sur les enjeux et défis des énergies renouvelables par l'Association des Anciens dudit lycée

Il faut enseigner et inspirer par l'exemple, à travers la solidarité et la fraternité. C'est un des objectifs de la tenue de la deuxième édition du forum des métiers sur les enjeux et défis des énergies renouvelables, initié par l'Association des Anciens du Lycée National Léon Mba à l'endroit des apprenants dudit établissement. C'était ce samedi 18 janvier 2025 à Libreville.

La deuxième édition du forum des métiers, organisé par par l'Association des Anciens du Lycée National Léon Mba (LNLM) a tenu toutes ses promesses. Les élèves ont répondu à son appel dont la thème n'est autre que : "Les énergies renouvelables : enjeux et défis".

Salué et apprécié par les apprenants de cet établissement, cette thématique a eu le mérite d'attirer un grand nombre d'assistants. Patrick Assoumou, président de ladite association explique que cette édition a pour objectif, de mettre en lumière, un thème d'actualité et d'avenir aux enjeux souvent mal connus ou mal définis.

Les plus heureux et les bénéficiaires de ce rendez-vous du donner et du recevoir, ne sont autres que les apprenants du lycée. Avec les différents stands, ils ont échangé avec les professionnels et ont été édifiés sur plusieurs corps de métiers comme : environnementaliste, droit de l'environnement, économiste en énergie, géologue, ingénierie de profilage,...

"La planète terre fait face aux dérèglements climatiques et environnementaux. Le monde se mobilise pour chercher des voies et moyens pour trouver des solutions. Ce forum est une chance pour nous les élèves, qui à travers la thématique d'actualité, relative aux énergies renouvelables, met en lumière, les opportunités que nous avons. Nous ne pouvons que dire merci à nos ainés de nous avoir ouvert d'autres horizons pour notre avenir" souligne Fred, élève en classe de terminale.

Pour davantage édifier les uns et les autres, le président de l'Association a clairement précisé que les objectifs visés par le forum sont entre autres, de" Sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et énergétiques liés à l'adoption des énergies renouvelables, de présenter les métiers et filières associés à ce secteur en plein essor, de favoriser les échanges entre les élèves et les professionnels afin de créer un lien inspirant et enfin, de susciter les vocations pour encourager les jeunes à envisager une carrière dans un domaine porteur d'avenir".

Nombreux sont les élèves de 3è et de terminale qui ont trouvé satisfaction à ce forum. Forum qui leur a permis, non seulement de découvrir de nouveaux métiers pour eux, mais surtout d'avoir été éclairés sur les enjeux et les défis. " Je dois avoué que j'ai découvert et mon esprit, éclairé. Ce forum de partage d'expériences et le parcours professionnels de nos ainés m'inspire et contribue ainsi à construire de l'avenir de beaucoup d'entre nous. C'est une véritable source de motivation nous qui sommes en classes d'examen" fait savoir Ruth, élève en 3è.

L'Association des Anciens du Lycée National Léon Mba (LNLM), faut-il le rappeler à des fins utiles, est une structure légalement constituée qui regroupe principalement les anciens élèves ayant intégré l'établissement dans les années 80 et 90. Fidèle à ses valeurs fondamentales de solidarité, de fraternité et d'esprit citoyen, l'association s'engage activement dans des initiatives visant à soutenir et inspirer les jeunes générations.