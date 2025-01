Soudan: Le pays participe à la réunion régionale sur « le renforcement de l'intégrité des entreprises et du partenariat public-privé au MOAN »

Le Caire — Le chef du Secteur Juridique, Mme Howaida Ali Awad al-Karim, sous-secrétaire du ministère de la Justice - cheffe du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a participé à la réunion régionale sur « Le renforcement de l'intégrité des entreprises et du partenariat entre les secteurs public et privé dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord - MOAN» au cours de la période du 14 au 16 janvier 2025 en République arabe d'Égypte, en coopération avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ( L'ONUDC, la Ligue des États arabes et la Commission palestinienne de lutte contre la corruption.

Lors de son discours à la réunion, Mme. Howayda a félicité l'Académie nationale de lutte contre la corruption pour avoir accueilli cette importante réunion, et elle a également souligné l'appel du gouvernement à créer un organisme de lutte contre la corruption en tant que demande internationale.

La réunion a porté sur un certain nombre de séances de dialogue portant sur l'importance de développer des partenariats entre les secteurs public et privé pour améliorer l'environnement des affaires, les principales incitations à renforcer le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption et la manière de tirer parti des outils d'évaluation des risques de corruption.

En conclusion, la réunion a abouti à un certain nombre de recommandations, dont la plus importante était l'accord visant à soutenir le partenariat entre les secteurs public et privé en ce qui concerne le renforcement des normes d'intégrité et la lutte contre la corruption, l'élargissement de la portée des services électroniques et la réduction des transactions en papier, en activant les cadres de coopération internationale et en échangeant l'expertise pour améliorer le soutien technique entre les autorités compétentes et les institutions internationales.

Renforcer le dialogue périodique entre les agences de lutte contre la corruption et les institutions du secteur privé, en encourageant la création d'unités de soutien à l'investissement au sein des agences de lutte contre la corruption pour examiner et résoudre les problèmes , les plaintes des investisseurs et le soutien à la recherche scientifique dans le domaine de la gouvernance et de la lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé.