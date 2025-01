Sénégal: Axe Kidira-Goudiry - Deux agents du ministère de l'énergie... périssent dans un accident de la circulation

Un accident tragique survenu entre les localités de Kidira et Goudiry, dans l'est du Sénégal, a coûté la vie à deux agents du Ministère sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines en mission de contrôle.

Au Sénégal, un accident de la route a fait deux victimes dans l'est du pays. Anna Badiane Badji, ingénieure topographe, et Moustapha Sow, chauffeur, tous deux employés de la Direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières (DCSOM), ont péri dans une collision avec un camion alors qu'ils effectuaient une mission d'inspection le long du fleuve Falémé.

Deux autres agents, Modou Diop, ingénieur géologue, et Abdoulaye Diouf, environnementaliste, ont été blessés dans l'accident. Ils ont été transportés à l'hôpital régional de Tambacounda où leur état a pu être stabilisé grâce à l'intervention rapide des autorités locales.

Le ministre de l'Énergie, M. Birame Soulèye Diop, a salué le professionnalisme des agents qui étaient en mission pour le compte de la République et présenté ses condoléances aux familles des victimes au nom du Président de la République et du Premier ministre.

Les dépouilles sont en cours de transfert vers Dakar où elles seront remises aux familles.