Sénégal: Régulation du secteur informel - Les chefs religieux invités à s'impliquer dans la sensibilisation des jeunes

Taïba Niassène (Kaolack) — Le secrétaire d'Etat chargé des Petites et moyennes entreprises (PME), Ibrahima Thiam, a invité samedi les guides religieux à s'impliquer dans la sensibilisation des jeunes pour les amener à comprendre davantage l'importance de la régulation du secteur informel.

« Ces derniers jours, la régulation du secteur informel a entraîné des malentendus avec les conducteurs de motos Jakarta. Nous vous prions de les sensibiliser, car cette régulation est essentielle pour leur sécurité », a-t-il notamment déclaré.

Il s'adressait au khalife de Médina Baye Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, lors de la cérémonie officielle du Gamou de Taïba Niassène, une cité religieuse du département de la région de Kaolack (centre).

Selon Ibrahima Thiam, des guides religieux comme le khalife de la Faydatou Tidjania « sont très écoutés », en témoigne la « médiation réussie » de Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass au Soudan, « là où des diplomates avaient échoué ».

Il a également souligné l'importance du pôle centre dont Kaolack est un pilier dans l'agenda de transformation du Sénégal décliné à travers « Sénégal Vision 2050 », le nouveau référentiel des politiques publiques du pays.

Le secrétaire d'Etat chargé des Petites et moyennes entreprises considère que ce pôle contribuera au développement de l'agriculture, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, domaines dont il assure la tutelle.

Il a profité de cette occasion pour solliciter des prières et réitérer l'engagement du gouvernement à travailler au développement du pays.

Ibrahima Thiam estime que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, « a tenu son engagement en créant une direction des affaires religieuses et des structures pour les diplômés en langue arabe ».

Le Gamou annuel de Taïba Niassène qui célèbre la naissance de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), est un moment de rencontres et de souvenirs, a expliqué Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.

Pour le khalife de Médina Baye, cet événement « commémore un homme qui a oeuvré toute sa vie pour rapprocher les communautés ». Or, « Dieu a dit avoir créé les peuples pour qu'ils se connaissent », a-t-il rappelé.

Baye Niass fut « un digne serviteur de Dieu, qui a tout fait pour l'humanité, consacrant sa vie entière à répandre le savoir et à servir d'exemple à la nouvelle génération », a déclaré Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.

« Ce que Cheikh Al Islam a accompli sur le plan diplomatique, aucun président ne l'a encore réalisé », a affirmé le khalife, assurant que suivre cet exemple permettrait de dépasser « l'ethnocentrisme, qui n'aboutit à rien ».

Il a remercié les autorités pour leur participation à cette commémoration, aux côtés des fidèles et des populations. « Vous continuez à célébrer avec le peuple leurs cérémonies, ce qui montre que vous gardez toujours le contact avec votre peuple », a-t-il relevé.

Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a également insisté sur la complémentarité devant prévaloir entre le gouvernement et la population « pour bâtir un Sénégal prospère ».

« La population et le gouvernement sont complémentaires. Le premier doit avoir confiance au second et l'aider dans ses tâches pour un développement idéal. Le gouvernement connaît sa mission, car ses dirigeants ont demandé à être élus », a-t-il dit, avant de prier pour la paix et le développement du pays.