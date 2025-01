Algérie: Assises nationales sur le cinéma - Le président de la République souligne la nécessité de sortir avec des recommandations permettant au cinéma algérien de retrouver son lustre d'antan

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, dimanche, la nécessité pour les Assises nationales sur le cinéma de sortir avec des recommandations à même de permettre au cinéma algérien de retrouver son lustre d'antan.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des Assises nationales sur le cinéma au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), le président de la République a souhaité que ces assises débouchent sur "des résultats et des recommandations à même de permettre au cinéma algérien de retrouver son lustre d'antan", rassurant les professionnels du secteur que l'Etat financera leurs projets.

S'adressant aux participants, le président de la République a déclaré : "La création est libre, vous avez liberté absolue dans vos créations artistiques à l'exception de ce qui porte atteinte à l'Algérie".

Le secteur du cinéma "peut créer des milliers d'emplois", a-t-il soutenu, invitant les participants à ces assises à exprimer leurs avis et à soumettre leurs propositions "en toute liberté", notamment en ce qui concerne la formation, tout en veillant à trouver des solutions aux problèmes soulevés, dont celui des salles de cinéma.

"Quiconque souhaite investir dans ce domaine, l'Etat lui garantit le foncier et le financement", en vue de "créer un climat culturel permettant davantage de progrès et de développement pour notre pays".

Le président de la République a souligné, à cet égard, que "notre pays s'est lancé dans une nouvelle dynamique de développement pour se hisser au rang des pays développés, et il est temps que la culture en soit le couronnement", expliquant avoir "préféré reporter ces assises à cette date afin que nous puissions les tenir en ayant atteint le niveau économique actuel", réaffirmant, à cette occasion, que "notre pays est en passe de devenir un pays émergent".

Après avoir salué l'histoire riche du cinéma algérien, le président de la République a rendu hommage à "tous ceux qui ont fait sa gloire, parmi les enfants du pays et ses amis étrangers", soulignant que le cinéma algérien a été "construit par des femmes et des hommes qui se sont engagés pour le pays seulement avec une volonté révolutionnaire". Le cinéma algérien est "né lui aussi de la Révolution de libération nationale", a-t-il poursuivi.

A cet égard, le président de la République a appelé à "définir les contours de l'avenir du cinéma algérien, à travers des idées et des visions porteuses de renouveau pour cette industrie en constante évolution, pour qu'elle reflète la personnalité algérienne et contribue à nous rendre fiers de nos traditions et des valeurs civilisationnelles de notre société".

A ce propos, il s'est dit fier des réalisations des pionniers du cinéma algérien, souhaitant que le cinéma retrouve son lustre d'antan dans "le pays du million et demi de martyrs et pays d'histoire et de résistance".

Le cinéma algérien, a-t-il rappelé, a documenté "les souffrances du peuple algérien pendant 132 ans" de colonisation, ainsi que "toutes les difficultés que notre pays a traversées avant d'en arriver là".

L'Algérie a atteint aujourd'hui "un niveau civilisationnel qui l'érige en école", a affirmé le président de la République, saluant "la foi inébranlable de la jeunesse algérienne qui décroche les premières places dans des compétitions internationales de mathématiques, de robotique et dans d'autres domaines scientifiques". Cette jeune génération est "capable d'incarner la véritable image de notre pays et d'en faire une source de fierté", a poursuivi le président de la République.

Au terme de son allocution, le président de la République a souligné l'importance pour ces assises d'aboutir à des recommandations permettant de prendre une "décision immédiate" concernant la relance du cinéma algérien, appelant à la création d'une "instance nationale élue" chargée de gérer ce secteur. Ainsi, la date de ces assises (19 janvier 2025) marque le début de "la relance du cinéma algérien", a conclu le président de la République.