Maroc: Open international africain de judo - La sélection marocaine seniors remporte 11 médailles dont 1 en or

Casablanca — La sélection marocaine seniors de judo a remporté 11 médailles, une d'or, 6 d'argent et 4 de bronze, dimanche à Casablanca, lors de la dernière journée de l'Open international africain, organisé du 16 au 19 janvier à la salle du Complexe sportif Mohammed V.

Le métal précieux a été glané par Ahmed Alaoui Cherifi (-60 kg), tandis que l'argent a été remporté par Abou Alfida Moubarak Boulaich (-66 kg), Hassan Doukkali (-73 kg), Haytam Benyahia (-100 kg), Aziza Chakir (-48 kg), Soumiya Iraoui (-52 kg) et Fatima Zahra Chakir (-78 kg).

Les médailles de bronze sont revenues à Nouh Lahmouri (-73 kg), Amine Yassif (-81 kg), Nouhad Riadi (-48 kg) et Jihane Lahmate (-78 kg).

L'équipe nationale senior a terminé la compétition à la quatrième place du classement général, tandis que le titre est revenu à l'équipe des Émirats arabes unis avec un total de trois médailles d'or, suivie par le Cameroun avec un total de quatre médailles (2 or, 2 argent). La sélection indienne a terminé à la troisième place avec trois médailles (2 or, 1 argent).

La sélection marocaine juniors a remporté le titre en décrochant 29 médailles (8 or, 8 argent et 13 bronze), devant la Tunisie avec quatre médailles (2 or, 1 argent, 1 bronze), et le Sénégal avec deux médailles (1 or, 1 argent).

Le même exploit a été réalisé par la sélection marocaine cadets qui a remporté 24 médailles, 6 d'or, 12 d'argent et 6 de bronze et occupé la première place au tableau des médailles, devant la Tunisie (2 or, 1 bronze) et le Koweït avec 9 médailles (1 or, 2 argent, 6 bronze).

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de la Fédération royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés, Abdelouahed Chanet a indiqué que l'Open international africain de judo a été l'occasion pour les jeunes éléments nationaux d'acquérir davantage d'expérience en vue de représenter le Maroc lors des échéances continentales et internationales, notamment les prochains Jeux olympiques.

Il a ajouté que les champions marocains ont réussi à remporter plusieurs médailles dans les catégories seniors, juniors et cadets, ce qui constitue une source de fierté pour le Maroc, notant que les compétitions se sont déroulées dans de bonnes conditions, que ce soit en termes d'organisation ou d'arbitrage, confirmant ainsi le leadership du Royaume en matière d'organisation d'événements sportifs majeurs à l'échelle continentale et internationale.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, l'Open international africain de judo a connu la participation de 304 sportifs (186 garçons et 118 filles) représentant 34 pays.