Tunisie: Beni Mtir accueille le festival international de la photographie et de la nature du 14 au 16 févrie

Du 14 au 16 février, Jendouba accueillera la deuxième édition du festival international de la photographie et de la nature qui revêt une dimension internationale et verra la participation de l'Algérie, de l'Ukraine, de la France et de la Palestine. Le festival, organisé sous le slogan « Avec leurs objectifs », s'inscrit dans le cadre de la célébration des femmes rurales de la région qui sont actives dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat, ainsi que dans le domaine de la photographie ».

Selon les organisateurs, cette manifestation vise à promouvoir davantage la région de Beni Mtir dans le domaine du tourisme écologique, forestier, environnemental et culturel, outre la formation des enfants et des jeunes à la photographie en impliquant les responsables des institutions culturelles, éducatives, de jeunesse et d'enfance à Jendouba dans les différents ateliers et concours de ce festival.

Le programme du festival comprend des expositions de photos, de l'artisanat traditionnel, des costumes traditionnels, un spectacle en plein air de la troupe folklorique régionale de Jendouba, l'inauguration d'une exposition de plantes naturelles et des soirées musicales.

Un certain nombre d'ateliers ouverts seront organisés sur les accotements du barrage de Beni Mtir sur les thèmes de la photographie au lever du soleil, les bases de la photographie et le portrait.

Le club des enfants organisera des ateliers sur les techniques d'utilisation de l'éclairage intérieur, le lightroom » et le photoshop. Le programme inclut également une randonnée dans la foret visite des forêts et une réunion intellectuelle interactive qui se tiendra dans le siège de la municipalité sur le thème de « l'objectif féministe : une l'participative de des femmes dans le domaine de la photographie, du point de vue des photographes internationaux ».

La manifestation est organisée sous la tutelle de la Délégation Régionale des Affaires Culturelles à Jendouba et à l'initiative de l'Association des Amoureux des Maisons de la Culture et de la Maison de la Culture en partenariat avec la Chambre Régionale des Photographes de l'Union Régionale de l'Industrie et du Commerce de Monastir et l'Union Nationale des Journalistes et Professionnels des Médias Algériens.