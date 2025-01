Burkina Faso: Jubilé des 125 ans d'Évangélisation à Koupéla - Une célébration sous le sceau de l'Espérance

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a pris part à la clôture des activités entrant dans le cadre de la célébration du jubilé des 125 ans d'Évangélisation à Koupéla, chef-lieu de la province du Kouritenga, ce dimanche 19 janvier 2025.

Ce jubilé présidé par Mgr Gabriel SAYAOGO, Archevêque Métropolitain de Koupéla, est placé sous le thème : « Eglise famille de Dieu à Koupéla, dans la joie du jubilé des 125 ans d'Évangélisation, allons inviter tout le monde au banquet ».

Dans l'homélie dit par l'Évêque de Fada, Mgr Pierre Claver MALGO a rendu un vibrant hommage aux plus hautes autorités du pays qui ne ménagent aucun effort afin que la paix revienne au Faso et que tous les Burkinabè vivent dans la quiétude.Selon lui, tout a commencé le 22 janvier 1900 où « les missionnaires blancs se sont installés à Koupéla dans le but d'apporter l'Évangile en enracinant les fondements solides de la foi chrétienne au Burkina Faso ».

En célébrant ce jubilé, « c'est pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour l'Eglise chrétienne, mais aussi regarder vers l'avenir avec une foi renouvelée et une espérance vive, pour poursuivre avec audace la mission que Christ nous a confiée », a indiqué Mgr Pierre Claver MALGO qui a également émis le voeu que la paix revienne au Faso afin que tous les Burkinabè vivent dans la paix et la cohésion sociale.

Pour le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, cette célébration du jubilé des 125 ans d'Evangélisation à Koupéla est priante et sainte. Selon lui, la délégation est venue honorer de sa présence ce jubilé, au nom du Gouvernement burkinabè, au regard des différents efforts fournis par l'Église catholique dans bien de domaines au pays des Hommes Intègres; ce qui explique sa proximité avec le Gouvernement car dit-il « l'Église catholique est un partenaire stratégique du Gouvernement. Elle intervient dans plusieurs domaines dont l'éducation, la santé et l'assistance humanitaire, etc. »Le Ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a souhaité bon vent à l'Église catholique afin que la foi en Christ s'affermisse davantage et qu'elle continue d'oeuvrer effacement dans le développement socio-économique du Burkina Faso.