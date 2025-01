Cote d'Ivoire: Réhabilitation et dons - Abdoulaye Lamine Dembele redonne espoir à l'école maternelle de Doropo

L'école maternelle Doropo Nord renaît grâce à Abdoulaye Lamine Dembele, directeur des affaires financières au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et cadre de Doropo. À la grande satisfaction des parents d'élèves, des enseignants et des 94 apprenants, cette école a été entièrement réhabilitée et équipée de nouveaux matériels ludiques, notamment un bac à sable et une balançoire.

Outre les rénovations, Abdoulaye Lamine Dembele a également distribué 500 cadeaux aux enfants de l'école et de diverses localités du département, marquant ainsi son engagement en faveur du bien-être des plus jeunes. L'inauguration de cette école rénovée s'est tenue le vendredi 17 janvier 2025, en présence des autorités administratives, politiques et coutumières, notamment le chef de village Ouattara Bononri.

Lors de la cérémonie, Abdoulaye Lamine Dembelé, parrain de l'événement, a exprimé son attachement à l'éducation et aux conditions d'apprentissage des enfants. « L'éducation de nos enfants est une priorité, en ligne avec la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara », a-t-il déclaré. Il a également remercié la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, originaire de la région, ainsi que les donateurs anonymes pour leur soutien.

Dans son discours, il a annoncé le démarrage imminent des travaux de construction de la clôture et de la connexion de l'école au réseau électrique. « Cette école n'est pas qu'un simple bâtiment. Elle symbolise notre engagement pour l'avenir de nos enfants », a-t-il ajouté avec émotion.

Représentant le préfet de Doropo, le secrétaire général Kouadio Koffi a salué cette initiative, tout en encourageant les populations à scolariser tous les enfants, rappelant que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire.

Zilé Nathan, élève de la grande section, a exprimé la reconnaissance des apprenants : « Merci, cher parrain, d'avoir apporté de la joie dans nos coeurs. Grâce à vous, nous sommes soulagés. »

Pour l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Doropo, Kouadio Hermann, cette mobilisation est un témoignage de l'importance accordée à l'épanouissement intellectuel des enfants. Les représentants du maire et de la direction de l'école ont également salué les qualités humaines d'Abdoulaye Lamine Dembele, qu'ils considèrent comme un modèle et une fierté pour la communauté de Doropo.