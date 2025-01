Angola: L'Angolais Demarte Pena devancé par un Marocain

Luanda — Le combat entre l'Angolais Demarte Pena et le Marocain Xavier Alaoui a été l'attraction principale du célèbre Tournoi International Warriors 56, en Arts Martiaux Mixtes (MMA), à la Space 42 Arena d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

Le combattant Demarte Pena (1,70 m), W 15- P 2 du style de lutte, a été battu par Xavier Alaoui (1,68 m), du style W 14- P 6, après avoir perdu dans les détails dans la partie finale du combat, disputé jeudi.

Le tournoi, qui a réuni des athlètes africains et arabes, est la plus grande promotion d'arts martiaux mixtes au Moyen-Orient. Malgré la défaite contre le Marocain, Pena va désormais se concentrer sur sa préparation pour l'UFC, à Las Vegas, aux États-Unis, la plus grande ligue mondiale d'arts martiaux, qui aura lieu en août prochain.

Également du combat en Angola, au premier semestre de cette année, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de « l'indépendance » du pays, qui sera célébrée le 11 novembre 2025.

Le Tournoi International de MMA (Dipanda ya Waba) aura comme l'affiche Demarte Pena, et pourrait se dérouler entre Luanda et Uíge, organisé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD).

Fin septembre 2024, Demarte Pena a combattu aux Warriors 53, à Abu Dhabi et a assuré son succès dans l'UFC, la principale ligue de MMA au monde.

En battant le Brésilien Marcel Adur, Pena a remporté sa 15e victoire en carrière, consolidant sa position comme l'un des principaux combattants de la scène internationale des arts martiaux.

Ses performances remarquables ont suscité l'intérêt de l'agence Cle Sport, qui a signé un contrat de management avec l'athlète, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans sa carrière professionnelle.