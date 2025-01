Angola: La Première Dame met en avant les talents nationaux de la musique classique

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a salué, samedi, à Luanda, le talent des Angolais dans l'interprétation de la musique classique.

Ana Dias Lourenço a fait ces éloges à la fin du concert de musique classique de clôture du master class, promue par la Fondation Ngana Zenza pour le Développement Communautaire (FDC).

La Première Dame a remercié le maestro Ricardo Cruz d'avoir accepté le défi de montrer que les Angolais sont capables de jouer de la musique classique.

Selon elle, aujourd'hui ils ont réussi à démontrer que l'Angola conçoit et que les Angolais ont de la force, du pouvoir et savent faire ce que chacun a comme talent et comme don.

Pour Ana Dias Lourenço, les personnes présentes ont quitté les lieux satisfaites et détendues, car elles ont écouté de la bonne musique.

Le concert a commencé vers 19 heures. L'orchestre a régalé les personnes présentes avec l'hymne national en ouverture du spectacle.

En une heure, l'orchestre a régalé les personnes présentes au Centre de conférences de Belas (CCB) avec plusieurs chansons, mettant en valeur « Filhos de África » et « Muxima », qui ont valu les applaudissements du public.

L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités de plaidoyer de la Première Dame de la République et des objectifs de la Fondation Ngana Zenza visant à promouvoir un développement communautaire durable, inclusif et solidaire, contribuant à l'appréciation de la culture et des valeurs morales et sociales fondamentales.

Le concert a réuni des jeunes de différentes provinces du pays, âgés de 14 à 30 ans, sélectionnés à travers un processus d'inscription et d'évaluation.

L'action a été sponsorisée par la société Gemcorp.