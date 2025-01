Congo-Kinshasa: Djugu - 20 morts en 2 semaines à la suite d'exactions des groupes armés (Rapport)

Au moins vingt personnes, dont des miliciens des groupes armés CODECO et Zaïre, sont mortes et une dizaine des maisons d'habitation incendiées en l'espace de deux semaines dans le territoire de Djugu (Ituri). C'est ce qu'a rapporté samedi 18 janvier le bulletin de monitoring des activistes des droits humains dans cette entité.

Les exactions des hommes en armes ont de nouveau perturbé les activités scolaires et socioéconomiques dans plusieurs villages en ce début d'année.

D'après ces activistes des droits humains du territoire de Djugu, environ douze incursions des miliciens de la CODECO et Zaïre ont été répertoriées dans plusieurs entités des chefferies de Bahema Nord et Baguru ainsi que dans les secteurs de Banyali Kilo et Djatsi.

Au cours de ces incursions, huit civils ont été tués par des éléments de la CODECO et trois autres par ceux de Zaïre. La même source indique que, pendant les accrochages entre l'armée et les assaillants, six miliciens de la CODECO, et deux de Zaïre ont été neutralisés, contre un militaire des FARDC tué.

Dans leur rapport, ces activistes ajoutent que treize maisons d'habitation ont été incendiées par la CODECO. Neuf tentatives de viol sur des paysannes et déplacées internes par des hommes armés en errance dans plusieurs entités de Djugu ont également été signalées.

Ils plaident pour l'accélération du processus de désarmement de tous ces miliciens, qui sèment la terreur parmi la population pour permettre le retour des déplacés dans leurs villages d'origine.