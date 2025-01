Afrique: Afrobasket 2025 - Les Ankoay visent la qualification

La Grande Île sera le pays hôte de la troisième fenêtre de qualification à l'Afrobasket 2025. La réunion de la Fédération Malgache de Basketball l'a confirmé ce weekend.

Un programme chargé. Le calendrier des activités 2025 de la Fédération Malgache de Basketball (FMBB) est sorti après la réunion de samedi qui s'est tenue dans la salle du Petit Palais du Palais des Sports de Mahamasina.

Hormis les activités habituelles de la FMBB, comme l'organisation de divers championnats nationaux dans différentes catégories, U14, U18, U20 filles et garçons, N1B, N1A hommes et dames, éliminatoires du championnat national senior en zone Est et Ouest, l'élite 8, les formations d'arbitres, le Smatchin, le basketball malgache sera aux six grands rendez-vous internationaux cette année.

Le plus proche est la troisième fenêtre de la qualification à l'Afrobasket 2025 qui se jouera à Antananarivo, du 21 au 23 février. Se trouvant dans la poule D avec la Côte d'Ivoire, première du groupe D et qui totalise 6 points (trois victoires en trois sorties), l'Égypte, deuxième avec ses 5 points acquis en deux victoires et une défaite, Madagascar occupe provisoirement la troisième place avec ses 4 points (une victoire et deux défaites) et devance la Centrafrique qui totalise 3 points (trois défaites en trois sorties).

« Les trois adversaires sont très forts et Madagascar doit batailler très dur pour chercher l'une des trois places qualificatives à l'Afrobasket 2025. Par rapport aux matchs précédents, la Centrafrique possède des joueurs de grande taille qui évoluent en NBA, en Europe et, pour chercher la qualification à Madagascar, elle a renforcé son rang. Madagascar n'aura pas droit à l'erreur en évoluant à domicile », martèle Ndranto Rakotonanahary, coach des Ankoay seniors.

Saisir la chance à domicile

Les Ankoay de Madagascar sont donc sous pression durant la troisième fenêtre. En évoluant à domicile, la chance d'aller en Angola existe et il faut saisir cette chance. La préparation de l'équipe nationale Ankoay a déjà démarré. Les douze joueurs locaux, en attendant l'arrivée des expatriés, sont déjà à l'oeuvre.

« La troisième fenêtre de qualification à domicile, au mois de février, du 21 au 23, est une grande chance pour les Ankoay. L'appui du public compte beaucoup. L'arrivée des expatriés comme M'Madi Mathias, Jerry Pépin Rabibisoa, Rija Lahotan apportera un nouveau souffle. Je pense que nos Ankoay seront à la hauteur», confie Dominique Rafalimalala, supporter des Ankoay.

Six grands rendez-vous internationaux attendent les Ankoay de Madagascar : la troisième fenêtre de « Qualifiers Afrobasket 2025 seniors hommes », la Champions Cup de 3x3 homme et dame de Bangkok, du 14 au 16 mars, la World Cup de 3x3 homme et dame en Mongolie du 23 au 29 juin, la finale de l'Afrobasket 2025 en Angola au mois d'août en cas de qualification, l'Afrobasket U16 filles et garçons à Antananarivo, du 26 juillet au 3 août, et l'Africa Cup de 3x3, pour la deuxième fois de suite à Antananarivo, du 27 au 30 novembre.