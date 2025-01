Afrique: Coupe du monde des traiteurs - La Team Madagascar en route vers le podium

La Team Madagascar, dirigée par le Chef Lalaina Ravelomanana, est prête à affronter les onze autres finalistes de la 9e édition de la Coupe du Monde des Traiteurs.

La tension est à son comble à quelques jours de la finale tant attendue de la 9e édition de la Coupe du Monde des Traiteurs, ou International Catering Cup, qui se déroulera le 23 janvier au Salon Sirha à Lyon. La Team Madagascar, coachée par le Chef Lalaina Ravelomanana, est prête à affronter les onze autres pays finalistes et à défendre avec fierté les couleurs de Madagascar. Guidées par la cheffe d'équipe Fenosoa Véronique Rahajamalala et sa coéquipière Bodo Sophie Rakotovao, les deux cheffes malgaches ont finalisé leur entraînement samedi, en reproduisant toutes les recettes et en simulant les conditions de la finale depuis leur arrivée en France.

« Notre objectif est de démontrer un savoir-faire unique et de nous distinguer parmi les meilleurs traiteurs du monde. Nous avons une grande confiance en nous, connaissant notre niveau. Depuis novembre, nous avons opté pour un entraînement complet dans des conditions réelles, comme lors du championnat. Le rythme est intense, car nous avons dix-huit heures d'entraînement par jour», a expliqué le Chef Lalaina Ravelomanana lors d'un appel téléphonique.

Programme serré

Une autre figure malgache marquera cette édition. Rocco Andriamiarisatrana, ancien coach de l'équipe malgache en 2015, siège à nouveau parmi les membres du jury après avoir participé à la précédente édition. Toutefois, précisons que le jury malgache ne jugera pas l'équipe malgache. L'équipe a déjà bouclé son entraînement samedi en se focalisant totalement sur le podium. Aujourd'hui, l'équipe finalise le buffet avant de se déplacer vers Balan MFR, le lieu des deux jours de concours.

Le concours débutera le mardi 21 janvier et se poursuivra le 22 janvier à Balan. La grande finale, quant à elle, se tiendra en public au Salon Sirha. Le programme est serré. Le 21 janvier, ce sera le pesage, le 22 janvier, une journée complète de préparation avec les thèmes de 8 h à 18 h, et le 23 janvier, une journée en public avec montage et dernières préparations, incluant pas moins de cinq cents références de produits, tout en respectant les règles strictes de la compétition.

Le Chef Lalaina Ravelomanana tient à exprimer sa profonde gratitude envers tous ceux qui ont permis à l'équipe de parvenir jusqu'à cette étape décisive. « La Team Madagascar tient à réitérer ses vifs remerciements à tous les sponsors, aux familles, aux amis et à tous les Malgaches pour leur soutien sans lequel nous n'aurions pas pu aller jusque-là. Un clin d'oeil spécial à ceux qui feront le déplacement depuis Madagascar, ainsi qu'à l'équipe du Marais qui nous suivra à distance ».

Tous les regards se tournent désormais vers Lyon, où l'équipe malgache espère marquer l'histoire de cette compétition prestigieuse et faire rayonner la cuisine malgache sur la scène internationale.