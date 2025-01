Madagascar: Institut français du pays - Le premier Festival du Film d'Animation fait son entrée

Le samedi 18 janvier, lors de l'événement annuel « Taombaovao », l'Institut Français de Madagascar (IFM) a dévoilé ses programmes pour l'année 2025. Si les événements traditionnels, qui rythment chaque année l'institution, restent au rendez-vous, une grande nouveauté a marqué les esprits. L'IFM annonce la création du premier Festival international du film d'animation de Madagascar (Fifam), qui se déroulera du 11 au 18 avril à l'IFM.

Cet événement phare pour Madagascar est conçu pour rassembler les acteurs de l'animation de la capitale autour d'une manifestation de grande envergure, avec pour objectifs de favoriser l'accès à la culture et de structurer le secteur de l'animation. Ce projet bénéficie également du soutien de l'international, grâce à une collaboration avec le Marché international du film d'animation d'Annecy (Mifa), qui proposera une formation aux professionnels lors de ce festival, avant de poursuivre en présentiel à Annecy, du 8 au 14 juin.

Le Fifam met en lumière deux thématiques essentielles : la création féminine et l'animation indo-océanique, soulignant ainsi les enjeux de diversité et d'inclusion. Des projections, une compétition nationale, des ateliers pour professionnels et enfants, des conférences, des débats, une Animation Jam et même un concert illustré seront au programme. Deux prix seront décernés lors de la compétition : le Prix du Jury et le Prix Spécial, dotés de prestations techniques ou de récompenses financières, à l'attention des réalisateurs des films primés.

Des conditions spécifiques seront précisées pour les prix, notamment en ce qui concerne les contrats entre producteurs et réalisateurs. Les critères de participation sont clairs: être âgé de plus de 18 ans et posséder les droits sur les oeuvres intégrées dans le film. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 1er mars, et un comité de sélection, composé de membres de l'IFM et de professionnels de l'animation, garantira l'équité du processus.

Le lancement de ce festival s'inscrit dans une volonté de structurer le secteur de l'animation et de créer des passerelles entre les talents locaux et internationaux. La programmation 2025 de l'IFM se place sous la devise « Cultiver demain », une ambition de conjuguer créativité, innovation et responsabilité écologique.