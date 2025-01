Maroc: Lancement de 'Labour Friends of Morocco' - Un nouveau pont progressiste entre le Royaume-Uni et le Maroc

Le 15 janvier, à Londres, une nouvelle ère de coopération s'est ouverte entre le Royaume-Uni et le Maroc avec le lancement officiel des Labour Friends of Morocco au Parlement britannique. Cet événement marque la volonté du Parti travailliste britannique de renforcer les liens avec le Maroc, reconnu comme un allié clé et un pont essentiel entre l'Europe et l'Afrique.

La rencontre qui a regroupé plusieurs militants du Labour Party britannique a connu en particulier la participation de : Joe Powell, député de Kensington, président de "Labour Friends of Morocco" dont la circonscription abrite une importante communauté marocaine, Lina El Baz, membre du Labour Party, représentante de l'USFP en Grande-Bretagne et en Europe du Nord, ainsi que présidente honoraire de l'Association Al Hassaniya, Hamza Taouzzate, conseiller municipal et ancien maire de Westminster, Fabien Hamilton, député de Leeds, Bambos Charalambous, député de Southgate et Wood Green. Cette rencontre a vu également la présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

"Labour Friends of Morocco" qui est présidé par Joe Powell, se veut une plateforme de dialogue et d'action, avec plusieurs objectifs ambitieux :

- Renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays, en explorant de nouvelles opportunités de coopération dans des domaines clés tels que l'énergie, les services, le tourisme et l'investissement

- ⁠Créer un espace de communication privilégié avec la communauté marocaine du Royaume-Uni, en particulier les femmes et les jeunes, en encourageant leur participation active à la vie politique et à la société civile.

- ⁠Porter les sujets de collaboration et de développement au coeur du débat parlementaire britannique, en promouvant des initiatives conjointes dans des domaines tels que la sécurité, les échanges culturels et le partage de compétences.

Cette initiative met la diaspora marocaine au coeur du rapprochement des agendas politiques entre le Maroc et le Royaume-Uni, notamment entre activistes progressistes et socio-démocrates.