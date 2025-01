Madagascar: Rugby à VII/Tournoi de détection - Le Cosfa remporte la deuxième édition

La finale du tournoi de rugby à VII de détection des joueurs pour l'équipe nationale Makis, en préparation de la World Challenger Series (WCS) a vu la victoire des militaires contre la sélection des joueurs formée par 3FAI/CRAI d'Andranomanalina sur le score de 12-7. Le match s'est déroulé hier, au stade Makis d'Andohatapenaka.

Sur les neuf clubs participants, les protégés de Rija Randrianarison, coach du Cosfa, restent invaincus en deux journées de compétition. Ils ont marqué 13 essais en phase de groupe avec un goal-average de +72. En finale, les militaires ont marqué deux essais, suffisants pour remporter la victoire finale.

Les militaires ont donné le coup d'envoi à 14h02 et ont ouvert le score après une minute de jeu (5-0). Les rugbymen de 3FAI, victorieux du tournoi l'an passé, ont joué sans complexe. Ils ont posé problème aux militaires. Sur un contre après cinq minutes de jeu, les rugbymen de 3FAI/CRAI ont viré en tête en menant 7-5 avec un essai transformé.

Titiller les grandes nations

Les militaires, sous pression, ont tout donné pour revenir au score en début de seconde période. Tentant le tout pour le tout et avec la combinaison Max-Gino-Michael et Nofy Tiana, les militaires ont trouvé la faille. Ils ont marqué un deuxième essai transformé par Nofy Tiana à une minute de la fin du match. Les militaires ont repris la commande, en menant 12-7 jusqu'au gong final.

Après la fin du tournoi, Mboazafy Noé ou coach Razily, le sélectionneur de l'équipe nationale de rugby à VII, donne son avis : « Par rapport au rugby à XV, le rugby à VII nécessite un physique irréprochable. L'arrêt du championnat national Top 12 et la fin du Top 20 se constatent sur le physique des participants. Les deux jours de compétition nous ont permis de cibler des joueurs capables de former l'équipe nationale. Nous avons encore plus d'un mois et demi pour nous préparer avant le début de la WCS en Afrique du Sud. L'objectif est d'avoir un physique irréprochable », confie coach Razily.

Quant à Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, il se dit très déçu de la réaction du public qui a boudé le tournoi. « Le public n'est pas venu et je ne sais pas pourquoi malgré la gratuité de l'entrée. Je tiens à préciser que le rugby à VII est une occasion de faire la fête en attendant la suite du championnat national du Top 12. Pour la prochaine édition, nous allons faire un grand tapage médiatique en invitant la brasserie Star à venir animer la fête. Pour la préparation de la WCS, l'entraînement se poursuivra, car l'objectif est d'aller le plus loin possible. Le rugby à VII est une occasion pour Madagascar d'aller loin en titillant les grandes nations de la discipline. Ce sera une voie qui ouvre vers la professionnalisation des joueurs qui brilleront », confie-t-il.