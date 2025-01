Madagascar: Transformation agricole - La concertation nationale ratisse large

La concertation nationale sur la transformation agricole se tiendra les 23 et 24 janvier à Antananarivo. Placée sous le patronage du président Andry Rajoelina, cet événement vise à définir des solutions innovantes pour moderniser l'agriculture malgache.

Deux jours de concertation nationale sur la transformation agricole auront lieu les 23 et 24 janvier prochains au CCI Ivato, Antananarivo. Ce grand rassemblement réunira différentes catégories de parties prenantes pour mieux comprendre les enjeux et défis de la transformation agricole, enclencher les solutions adéquates, fixer les conditions de mise en oeuvre afin d'obtenir un maximum d'effets multiplicateurs et d'impacts visibles sur la productivité.

Placée sous le haut patronage de Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, la concertation nationale sera organisée conjointement par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le secrétariat d'État en charge de la Souveraineté alimentaire et le programme Fihariana.

Les objectifs de cette concertation sont établis sur trois niveaux : aligner les objectifs pour créer un cadre commun de concertation et d'échanges qui permette d'allier les ambitions et les interventions de chaque acteur et partie prenante du secteur agricole ; renforcer les mandats et le consensus ; et élaborer un plan stratégique concerté.

Madagascar est un pays à forte vocation agricole, où environ 80 % de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance. Le secteur représente une part significative de l'économie nationale, la part de l'agriculture étant estimée à 26 % du PIB global, mais restant encore largement dominé par des pratiques traditionnelles, ce qui limite sa productivité et son rendement. Cette faible productivité moyenne, le manque de mécanisation, l'insuffisance des infrastructures, ainsi que la vulnérabilité aux chocs climatiques entravent la capacité du pays à garantir une production agricole suffisante et à atteindre la souveraineté alimentaire.

Pratiques innovantes

Aujourd'hui, de nombreuses initiatives soutenues par les ressources propres de l'État, l'intervention des partenaires à travers des projets et les fonds propres des autres acteurs du secteur privé et de la société civile existent. Des lettres de politique et des stratégies sectorielles ont été rédigées. Cependant, des défis cruciaux demeurent, et l'agriculture et l'élevage restent en quête de performance et d'innovation. La production nationale requiert des améliorations, et les conditions de réussite de l'agribusiness méritent d'être davantage soutenues et optimisées. D'où l'importance de la tenue de cette première concertation nationale sur la transformation agricole, qui sera déclinée en plusieurs séquences : des panels, des sessions plénières, des regroupements thématiques, des tables-rondes et des travaux de commissions.

Le panel d'ouverture parlera des enjeux de la transformation agricole. Il fera intervenir le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, celui de l'Industrialisation et du Commerce, le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, celui de la Pêche et de l'Économie bleue, le ministère de la Défense nationale, le programme Fihariana, le secrétariat d'État auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté alimentaire ainsi que l'Economic Development Board of Madagascar.

Dans les diverses activités, paysans, producteurs, instituts de recherche, secteur privé et société civile interviendront et auront leur rôle à jouer pour déboucher, à la fin de la concertation, sur les principaux axes du plan national de transformation agricole de Madagascar qui seraient affinés et consolidés.

Dans un contexte mondial incertain, complexe et ambigu, Madagascar doit éviter le statu quo. Le milieu rural nécessite l'appropriation d'une politique volontariste pour un changement durable. Les investissements en faveur des exploitations à grande échelle ont toutes les capacités de s'étendre et de devenir plus compétitifs. La concertation nationale sur la transformation agricole est un rendez-vous incontournable afin d'engager tous les acteurs du secteur dans la concrétisation d'une transformation agricole pérenne, performante et propice aux investissements durables.