Afrique: Romuald Rakotondrabe - « Quelques détails restent à régler »

interview

Les Barea disputeront le quatrième match amical dans le cadre de la préparation au huitième Championnat d'Afrique des Nations. Les hommes du coach Rôrô se sont neutralisés un partout avec la sélection de Vatovavy Fitovinany, samedi.

. Comment expliquez-vous cette rencontre sans victoire ?

Les joueurs n'étaient pas encore dans le match ? De plus, leur motivation et leur conviction ont été en baisse. Un relâchement a été constaté après l'annonce du report du CHAN au mois d'août. Ils n'ont pas fait exprès et ils ont même essayé de le cacher, mais nous l'avons constaté. Ce n'est pas une excuse... Nous avons pu égaliser trois minutes plus tard. Nous avons eu beaucoup d'occasions et ils n'ont pas su concrétiser. Nos failles résident dans les derniers gestes et les dernières passes. Notre adversaire, une équipe locale, s'est montrée plus que motivée, elle a eu une bonne conviction de résister devant son public. Je peux tout de même dire qu'ils ont fait une bonne prestation.

Je préfère d'ailleurs qu'il y ait eu ce résultat pour repérer les failles à rectifier. Je ne veux pas dire que nous sommes satisfaits du score un partout étant des Barea. Il reste encore beaucoup à travailler, les occasions ratées, les derniers gestes et les dernières passes. La sortie de balle a bien fonctionné, mais il y a toujours eu des erreurs quand ils atteignent la zone de vérité. Il y a eu, par exemple, un dribble de trop ou une erreur de choix en passe.

. Quelles consignes avez-vous transmises aux joueurs ?

Nous avons cette fois changé de stratégie. Nous avons opté pour le bloc pressing, des attaques rapides. Cela a fonctionné, mais à compte-gouttes. Les actions ne se sont pas concrétisées et les occasions ont échoué. Il y a eu des erreurs dans la transition à chaque pression, dans les derniers gestes et les passes ont été mal dosées, parfois trop profondes ou décalées trop en arrière. Il y a eu également le mauvais choix à la dernière passe. Ils ont bien voulu montrer ce que nous avions travaillé à l'entraînement.

Ils se sont précipités à la transition. Le plus important, c'est qu'ils ont eu l'intention d'appliquer ce que nous avions appris... Nous avions opté pour le pressing et le contre-pressing durant les des deux premiers matchs amicaux à Ambalavao et Fianarantsoa et cela a marché. Cette fois, nous avons lancé le pressing dès l'entame du match et il y a eu une erreur en relance et l'équipe adverse a su en profiter.

. En quoi allez-vous consacrer les derniers jours du premier regroupement ?

Nous allons retourner à Tana tôt demain matin (dimanche) pour le dernier match amical. Le jour du match et l'équipe adverse restent encore à confirmer. Le regroupement prendra fin juste après. Nous devrons, d'une part, rectifier toutes les erreurs et, d'autre part, renforcer l'automatisme. Nous avions déjà travaillé quelques stratégies et les joueurs ont fait de leur mieux pour les appliquer, ce que je trouve positif. Il suffit d'ajuster les derniers gestes et les dernières passes. Je trouve que nous avançons bien. Les gens vont sûrement nous juger sur le score (1-1). Ils ont beau essayer d'appliquer ce que nous avons fait à l'entraînement, ils n'ont pas su concrétiser et finaliser les efforts déployés. Ces détails restent encore à régler.

. Allez-vous retenir ces vingt-sept présélectionnés pour le prochain regroupement ?

Je vais les garder parce que, pour le moment, rien ne m'oblige à réduire l'effectif après le premier regroupement. Ils vont jouer le dernier match amical de préparation. Après ce regroupement, ils vont tous rejoindre leur club respectif. À la reprise du regroupement, la porte restera grande ouverte pour la formation de la présélection après les quelques journées du championnat.