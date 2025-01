Afrique: CHAN amical - Les Barea tenus en échec par Vatovavy Fitovinany

Les protégés du coach Rôrô et la sélection de Vatovavy Fitovinany se sont neutralisés sur le score de un partout samedi à Manakara. Ce match entre dans le cadre de la préparation au CHAN.

Premier match amical sans victoire. Après les deux victoires contre la sélection d'Ambalavao (4-0) et celle de Matsiatra Ambony (2-0) il y a une semaine, les Barea ont été tenus en échec, un partout, en match amical contre la sélection de Vatovavy Fitovinany, samedi au stade de Manakara.

La rencontre entre dans le cadre de la préparation en vue de la phase finale de la huitième édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). La joute continentale réservée aux joueurs locaux, prévue initialement du 1er au 28 février, a été reportée au mois d'août. Elle sera abritée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le public est venu nombreux remplir le stade, plein comme un oeuf, pour soutenir son équipe.

Dès l'entame du match, l'équipe hôte a surpris la sélection nationale grâce au but signé Légende (2e). C'était un coup franc du côté du corner droit et l'attaquant Légende a coupé la trajectoire pour enfoncer le ballon au fond du filet. Les Barea n'étaient pas encore dans le match.

« Leur motivation et leur conviction ont été en baisse. Un relâchement a été constaté après l'annonce du report du CHAN au mois d'août. Ils n'ont pas fait exprès et ils ont même essayé de le cacher, mais nous l'avons constaté. Ce n'est pas une excuse... », explique le coach Rôrô Rakotondrabe.

Beaucoup de ratages

Peu après, les Barea ont répondu rapidement grâce au but de l'égalisation marqué par l'attaquant de Disciples FC, « Drogba » Tiavina Fanomezana (5e). C'était son deuxième but après celui inscrit durant le match contre la sélection de Matsiatra Ambony. L'équipe de Vatovavy Fitovinany a encore eu un pénalty, mais la frappe du même Légende a été arrêtée par le portier Nina Rakotoasimbola.

« Nous avions eu beaucoup d'occasions et ils n'ont pas su concrétiser. Nos failles résident dans les derniers gestes et les dernières passes... Je peux néanmoins dire qu'ils ont fait une bonne prestation. Je préfère d'ailleurs qu'il y ait eu ce résultat pour repérer un peu plus les failles à rectifier », confie l'entraîneur.

L'équipe locale s'est montrée plus que motivée, avec une forte conviction, pour résister devant son public. Rôrô a opté, lors de ce match, pour le bloc pressing et a fait une petite retouche dans la formation. Il a aligné Bono, latéral droit du Disciples FC, et le central Andry Kely. Au milieu, le coach a placé Antonio sur le côté droit. Le groupe a quitté la ville de Manakara, hier matin, pour rejoindre la capitale afin de jouer le quatrième et dernier match de préparation cette semaine.