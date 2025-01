Sénégal: Non-renouvellement des accords de pêche avec l'union européenne - Le pays, face au défi de la transformation

La décision de ne pas reconduire les Accords de pêche avec l'Union Européenne place le Sénégal face à un enjeu stratégique majeur : celui de la transformation durable de ses produits halieutiques.

En l'absence de ces accords, les autorités sénégalaises se doivent d'adresser, avec urgence et détermination, les défis relatifs aux infrastructures de conservation et à l'établissement d'unités de transformation dans les principaux sites de débarquement. Ces mesures, essentielles pour la valorisation des ressources maritimes, constituent également une réponse aux problématiques du sous-emploi et de l'exode et l'émigration des jeunes pêcheurs, exacerbées par une décennie de crises multiples.

Le 17 novembre 2024 a marqué la fin du protocole d'application de l'Accord de pêche, signé en 2014, entre le Sénégal et l'Union Européenne (UE). Le non-renouvellement de cet accord, arrivé à expiration, constitue la deuxième suspension de ce type, après celle observée entre 2006 et 2014, et visait à redéfinir les bases d'une collaboration initiée dans les années 1980. Entre 2019 et 2024, le troisième protocole avait permis au Sénégal de percevoir un montant de 8,5 millions d'euros (soit plus de 5,5 milliards de francs CFA), en sus des redevances versées par les armateurs européens. Par ailleurs, une enveloppe annuelle de 900.000 euros (environ 590 millions de francs CFA) avait été dédiée à des projets d'amélioration de la gestion de la pêche et de protection des stocks halieutiques.

En contrepartie, les navires européens ont capturé environ 10.000 tonnes de poisson, soit moins de 1% des prises totales réalisées dans les eaux sénégalaises. Ces captures, limitées au thon et au merlu noir, étaient effectuées au-delà des 12 milles nautiques des côtes sénégalaises, dans le souci de préserver la pêche artisanale locale.

UNE PECHE ARTISANALE EN DECLIN

La décennie 2014-2024 a été marquée par une chute significative de la pêche artisanale, conséquence d'une diminution alarmante des stocks de poissons. Cette crise a été aggravée par la pandémie mondiale de Covid-19, qui a paralysé l'accès aux marchés intérieurs. La raréfaction des ressources halieutiques a contraint de nombreux jeunes pêcheurs à opter pour l'émigration irrégulière, entraînant des pertes en vies humaines tragiques en mer et exacerbant les problématiques sociales liées au sous-emploi.

UN CHOIX SALUE PAR LES ACTEURS DE LA PECHE

La décision des autorités sénégalaises de ne pas renouveler l'Accord de pêche avec l'Union Européenne a été largement saluée par les acteurs du secteur de la pêche, qui critiquaient depuis longtemps ces accords jugés défavorables au Sénégal. Cette décision, fidèle aux engagements de campagne présidentielle du nouveau régime, marque un tournant stratégique pour le pays. Néanmoins, elle soulève désormais des enjeux cruciaux concernant la transformation des produits halieutiques.

LE DEFI DES INFRASTRUCTURES : UNE PRIORITE NATIONALE

En optant pour une souveraineté totale sur ses ressources halieutiques, le Sénégal se trouve confronté à un impératif : développer rapidement des infrastructures adaptées de conservation et de transformation des produits de la mer dans les zones stratégiques du pays.

Dans le cadre d'une vision systémique inscrite dans le référentiel Sénégal horizon 2050, le gouvernement actuel se doit de répondre avec célérité et durabilité à cette problématique à double volet. Ces efforts seront décisifs pour garantir non seulement la valorisation des ressources halieutiques nationales, mais également la création d'opportunités d'emplois pour la jeunesse, tout en consolidant l'autosuffisance alimentaire et la compétitivité du Sénégal sur les marchés internationaux.