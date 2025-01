Cote d'Ivoire: Promotion de l'excellence à l'école - Plus de 780 élèves prennent part à la 2e édition des olympiades d'Abobo

Le deuxième adjoint au maire de la commune d'Abobo, Koné Siaka, a procédé le samedi 18 janvier 2025, au lancement de la deuxième édition des olympiades, au lycée moderne 1 d'Abobo. Pour cette édition, ce sont 789 élèves issus des classes de Cm2, de la 3e et de la Terminale C et D qui ont pris part à cet exercice.

Pour le maire Koné Siaka, les olympiades sont l'initiative du maire Kandia Camara qui attache du prix à la culture de l'excellence à l'école. « Nous voulons amener ces élèves à se dépasser, à s'inscrire pleinement dans leurs études et à rechercher l'excellence », a-t-il justifier, soulignant que ces olympiades visent également à créer une seine émulation entre les élèves de la commune d'Abobo et surtout de les amener à être les meilleurs de la Côte d'Ivoire.

« Ce sont les meilleurs cadres en devenir pour poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire que nous recherchons à travers ces olympiades. Nous leur inculquons la culture de l'excellence et de la compétition », a insisté le représentant du maire Kandia Camara.

Pour Mme Yao Gnamien, 6e adjointe au maire et coordonnatrice des olympiades, l'objectif est de détecter des talents. « La Côte d'Ivoire a besoin de bonnes ressources humaines pour son développement continue. Il faut les détecter tôt et accepter de les former. Nous organisons les olympiades pour détecter les meilleurs élèves en mathématiques et littérature », a-t-elle précisé.

Selon elle, instruction a été donnée aux inspecteurs de l'enseignement primaire (Iep) d'apprendre aux tout-petits, l'essence de la lecture, de l'écriture, de l'apprentissage et de la dictée. « Nous avons recommandé aux maîtres de faire en sorte que les activités comme la lecture suivie soient de mise dans toutes les écoles », a insisté Mme Yao Gnamien.

Aussi, est-elle revenu sur les critères de sélection des candidats. « Les candidats ont été sélectionnés après les compositions au Cm2. Nous avons 7 Iep à Abobo. Nous avons pris les dix meilleurs de chaque Iep. Pour les lycées et collèges, nous avons attendus la fin du premier trimestre. Nous avons pris pour les 3e, les 5 meilleurs de chaque établissement en mathématiques. Pour les terminales C et D, c'est le même processus », a expliqué la coordonnatrice des olympiades d'Abobo.

A l'en croire, après les premiers résultats, il y aura un deuxième tour et les 45 meilleurs élèves seront primés. Mais pour être parmi les meilleurs, il faut avoir au moins une moyenne de 12/20.

La secrétaire générale, Camara Traoré Ketetaba, représentante de la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 4 (Drena-A4), Mme Gla Marie-Claire, a remercié le maire et le conseil municipal pour ses actions en faveur de l'éducation nationale dans la commune.

Selon elle, la ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné a toujours prôné l'excellence à l'école et que celle-ci passe aussi par ces olympiades qui cherchent à faire émerger les meilleurs élèves. « Nous sommes d'autant plus heureux que nous réitérons nos remerciements à la mairie qui est notre partenaire et qui nous aide à relever le défi chaque année et à atteindre nos objectifs », s'est-elle félicitée.