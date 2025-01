Ile Maurice: Huawei se hisse au sommet du marché

Huawei continue de renforcer sa position sur le marché des smartphones pliables avec le lancement de son dernier modèle, le HUAWEI Mate X6 Fold, à Maurice. Dévoilé en décembre dernier à Dubaï, ce nouveau smartphone pliable suscite déjà un fort engouement chez les consommateurs mauriciens. Offrant des améliorations significatives en termes d'affichage, de caméra, de durabilité et d'expérience utilisateur, le Mate X6 Fold établit un nouveau standard dans l'industrie. Le modèle sera disponible dans les prochains jours à Maurice, permettant aux utilisateurs de découvrir cette innovation.

Une croissance de 257 %

Huawei, acteur incontournable du secteur technologique, démontre sa résilience face à un marché global des smartphones en stagnation. L'entreprise s'impose comme un pionnier dans l'univers des smartphones pliables, marquant une croissance remarquable. Selon un rapport de Counterpoint Research, les expéditions mondiales de smartphones pliables de Huawei ont grimpé de 257 % au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente, avec une part de marché atteignant 35 %. Huawei figure désormais parmi les trois leaders mondiaux du secteur.

Une trajectoire d'innovation constante

Le lancement du HUAWEI Mate X3 a fixé de nouvelles normes pour les appareils pliables. Depuis cinq ans, Huawei investit dans cette technologie, anticipant son essor bien avant ses concurrents. En 2019, la marque avait déjà frappé fort avec le HUAWEI Mate X, présenté au Mobile World Congress de Barcelone. Ce modèle représentait une avancée significative dans la conception des smartphones.

En combinant endurance et innovation, Huawei a transformé sa vision en réalité. Chaque année, plus de 10 % de son chiffre d'affaires est consacré à la recherche et au développement. Depuis dix ans, ces investissements ont dépassé les 1,11 trillion de CNY, plaçant Huawei parmi les entreprises les plus innovantes au monde, selon le Boston Consulting Group.

Des défis techniques surmontés

Le succès de Huawei repose sur une capacité à répondre aux attentes des utilisateurs. Les smartphones pliables présentaient trois principaux défis : la durabilité de l'écran, le poids de l'appareil, et les plis qui apparaissent avec le temps. Huawei a abordé ces problèmes en développant des technologies comme la charnière en goutte d'eau et le verre Kunlun, tout en conservant des designs fins et légers.

L'influence de Huawei dans le domaine des smartphones pliables est désormais évidente. Son approche innovante et centrée sur l'utilisateur a revitalisé un secteur en perte de vitesse, encourageant d'autres marques à suivre cette voie. En redéfinissant les standards, Huawei continue de jouer un rôle de moteur dans l'industrie technologique, dictant le rythme et inspirant ses concurrents.