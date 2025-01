Ile Maurice: La GRA fait peau neuve, quid de la Horse Racing Division ?

Comme annoncé par l'express le 24 novembre, Chhayan Ringadoo, pressentie pour redevenir la Chief Executive Officer (CEO) de la Gambling Regulatory Authority (GRA), a été confirmée la semaine dernière. Veeshal Chumroo, un néophyte en régulation des jeux, mais dont le bagage légal et la passion pour les courses pourraient être des atouts, devient chairman de la GRA. À la Horse Racing Division (HRD), on évoque le retour d'un ancien chief stipe de l'époque du Mauritius Turf Club (MTC), alors que Riyaz Khan, ancien occupant du poste, a démissionné discrètement en novembre.

Le communiqué émis par le MTC jeudi dernier sur la date du début de la saison 2025 prévue pour fin juin - alors qu'initialement début juin avait été annoncé en fanfare - confirme que l'attente sera longue pour les turfistes. Cependant, cela n'a guère empêché la GRA de renouveler sa haute hiérarchie rapidement. Enter Chhayan Ringadoo, qui reprend le poste qu'elle avait occupé entre 2016 et 2020. Ce choix semble évident pour certains, étant donné l'expérience et le professionnalisme de cette ancienne manager de Lottotech. Cependant, d'autres figures du MTC, dont le soutien au pouvoir en place aux dernières élections est bien connu, se montrent sceptiques.

On vous la présente rapidement. Chhayan Ringadoo a passé six années chez Lottotech en tant que Draw Manager. «J'ai une bonne expérience dans le domaine des jeux», nous avait-elle déclaré dans un entretien en 2016. Avec un MBA de l'université de Maurice et une expérience dans l'offshore à Capstone et Ceridian (Mauritius) Ltd, son CV est étoffé. Revenons en 2016 : l'express lui pose une première question. «Il y a l'incontournable perception selon laquelle les organismes parapublics sont envahis par des nominés politiques. Est-ce le cas pour vous ?» Une question qui l'avait fait bondir de sa chaise ! Elle nous répondait à l'époque : «Écoutez, j'ai soumis ma candidature après une annonce parue dans les journaux. Après quoi, on m'a appelée devant un panel à trois occasions.»

Les relations entre le pouvoir en place à l'époque - comprenez le gouvernement MSM-ML - et Chhayan Ringadoo, pourtant recrutée par ce même pouvoir, se seraient détériorées avec le temps. Si bien qu'elle avait été remplacée par Arnasalon Ponnusawmy en février 2020, alors qu'elle se trouvait hors du pays. Cela ira plus loin en mars 2021, lorsqu'elle reçoit une offre pour siéger au board de la défunte MTC Sports & Leisure (MTCSL). La GRA donne alors les raisons pour lesquelles Ringadoo ne serait pas éligible pour ce poste, évoquant notamment un conflit d'intérêts et un «breach of confidentiality provisions linked to her former position». L'instance régulatrice des jeux de l'époque la considérait aussi comme une «domestic PEP under the Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations 2018»

Sinon, Veeshal Chumroo a été nommé chairman de la GRA. Ce proche du Premier ministre, Navin Ramgoolam, est depuis longtemps passionné par les courses hippiques. Il aurait même été propriétaire de chevaux sous l'ère du MTC, ainsi qu'en Angleterre. Il détient un Bachelor of Laws (LLB) de l'université d'East London et un Master of Laws (LL.M.) de la London South Bank University. Cet avocat de profession a été admis au barreau de la Manchester Law School. Il devrait occuper son nouveau poste vers le 28 janvier car il est actuellement en Angleterre.

Où est passé Riyaz Khan ?

Riyaz Khan a démissionné de son poste fin novembre dernier, dans un secret total, sans que la HRD ne ressente le besoin de communiquer à ce sujet. Pourquoi ne pas avoir communiqué sur cette décision alors que celle de Deanthan Moodley l'avait été ? Quelles sont les raisons derrière cette démission ? Selon les rumeurs, l'Indien aurait préféré se tourner vers d'autres responsabilités plutôt que d'attendre un couperet inéluctable. L'absence de Riyaz Khan ne devrait cependant pas perturber la tenue des enquêtes à venir. On croit comprendre que les commissaires restants vont se partager les rôles pour le moment. Les deux Indiens restants, Subramaniyam Mahendher et Sanjeev Thakan, sont toujours en poste, tout comme l'ancien rédacteur en chef de L'express turf, Ally Moheeden.

On note avec insistance l'arrivée d'experts étrangers sur le board des commissaires. La GRA pourrait se pencher sur la candidature d'Australiens, ce qui signifierait probablement que les deux Indiens restants sur le board seront priés de partir. Des rumeurs évoquent également la tentative d'un ancien commissaire de l'époque du MTC de rejoindre la HRD en tant que chief stipe.