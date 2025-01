Ile Maurice: Nouvelles règlementations des «kanwars» - Les dimensions à respecter pour la sécurité des pèlerins

Lors du Conseil des ministres du vendredi 17 janvier, le gouvernement a mis en place de nouvelles réglementations concernant les structures et objets utilisés lors des processions religieuses, à travers la promulgation des «Road Traffic (Control of Structures and Objects During Procession) Regulations 2025». Cette décision fait suite aux recommandations du National Task Force en prévision des festivals de Thaipoosam Cavadee et Maha Shivaratree de cette année, ainsi qu'aux incidents tragiques survenus lors des éditions de 2023 et 2024.

Les nouvelles règles imposent des limites strictes aux dimensions des «kanwars» et autres structures transportées ou utilisées pendant les processions. Désormais, la hauteur maximale autorisée pour une structure, y compris lorsqu'elle est montée sur un véhicule, est fixée à trois mètres. La largeur ne doit pas dépasser deux mètres et la longueur est limitée à 5,5 mètres. Lorsqu'une structure est transportée sur un véhicule, la hauteur totale structure-véhicule doit rester dans la limite des trois mètres, et la longueur ne doit pas dépasser celle du véhicule lui-même.

L'utilisation de machines génératrices de courant est strictement interdite dans ces structures, à l'exception des batteries au plomb d'une tension maximale de 12 volts. Il est également formellement interdit de dormir ou de se reposer à l'intérieur des structures transportées pendant les processions.

La police sera investie de pouvoirs renforcés pour assurer le respect de ces nouvelles réglementations. Elle pourra saisir ou interdire toute structure ou tout objet ne respectant pas les normes établies, qu'ils soient portés, poussés, tirés ou transportés. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre Rs 10 000.

Ces mesures visent à prévenir les risques liés à la sécurité publique tout en garantissant le bon déroulement des cérémonies religieuses. Elles permettent de minimiser les incidents tout en respectant les traditions dans un cadre réglementé.

Le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, Bhojraj Ghoorbin, a salué ces nouvelles mesures et lancé un appel à ceux qui entament la construction des « Kanwars» à respecter ces directives. Il a félicité le gouvernement ainsi que le président du Task Force pour ces décisions, prises dans l'intérêt de la sécurité des pèlerins. Il a déclaré : «Après les incidents tragiques de 2023 et 2024, il était nécessaire d'instaurer ces réglementations. La vie de nos pèlerins est en jeu, et dans le passé, lorsque des drames se sont produits, ce sont les familles qui ont souffert. Nous ne voulons plus que cela se reproduise. J'invite tous les pèlerins à respecter les dimensions imposées pour leurs Kanwars. Si tout le monde suit ces lois, je suis certain que le pèlerinage se déroulera sans problème.»

Mayoor Sobron, secrétaire du groupe Ecroignard Fayence Socio-Cultural, a souligné qu'il était grand temps d'introduire ces réglementations après deux années consécutives de malheurs, marquées par des incendies de Kanwars. Il a également accueilli favorablement ces nouvelles règles et a précisé qu'au sein de leur groupe, comme chaque année, ils construiront leurs petits Kanwars et marcheront en file indienne. Il a également lancé un appel aux pèlerins pour qu'ils respectent ces lois, mises en place pour leur sécurité.