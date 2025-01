Ethiopie: Le pays a gagné 908 millions de dollars grâce à l'exportation de café en six mois

Addis Abeba — L'Éthiopie a gagné 908 millions de dollars grâce à l'exportation de café au cours des six derniers mois, selon l'autorité éthiopienne du café et du thé.

Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le directeur général adjoint de l'ECTA, Shafi Umer, a noté que le pays a exporté plus de 200 000 tonnes de café au cours de la période indiquée, la production et la productivité ayant considérablement augmenté dans le secteur.

Selon le directeur général adjoint, le pays a entrepris des réformes remarquables dans le secteur du café ces dernières années, en mettant notamment l'accent sur l'augmentation de la qualité, de la production et de la productivité.

Après toutes les différentes réformes entreprises par le gouvernement et les acteurs concernés par le secteur, le pays a gagné 908 millions de dollars en exportant plus de 200 000 tonnes de café au cours des six derniers mois.

Le plan établi pour la période indiquée était d'atteindre 714 millions de dollars en exportant plus de 133 000 tonnes de café, selon le directeur général adjoint. À la fin du dernier exercice budgétaire éthiopien, la nation d'Afrique de l'Est, qui est le pays d'origine du café Arabica, a gagné plus de 1,4 milliard de dollars grâce à ses exportations de café.

Le pays prévoit de gagner 2 milliards de dollars grâce à l'exportation de café au cours de l'exercice budgétaire éthiopien en cours en exportant plus de 400 000 tonnes de café, a-t-il été indiqué.