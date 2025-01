Afrique de l'Ouest: Visite de courtoisie de John Dramani Mahama à Bassirou Diomaye Faye - Démocratie, échanges commerciaux et intégration au menu des échanges

Pour son premier déplacement hors du Ghana, le président de la République nouvellement élu de ce pays de l'Afrique de l'Ouest a choisi le Sénégal, un Etat de l'espace communautaire CEDEAO.

Pour sa première sortie hors du territoire ghanéen, depuis sa prise de fonction, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, était l'hôte de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, à qui il a rendu une visite de courtoisie, le vendredi 17 janvier 2025, dans l'après-midi. «Cette visite, la première depuis sa prise de fonction, traduit l'excellente qualité des relations entre nos deux pays et la volonté commune de raffermir la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel», lit-on dans une note de la Présidence de la République.

Le président Bassirou Diomaye Faye a participé à l'investiture du nouveau chef de l'Etat ghanéen, John Dramani Mahama, le 6 janvier dernier, à Accra. John Dramani Mahama a été déclaré victorieux de l'élection présidentielle ghanéenne du 7 décembre dernier avec 56% des suffrages, face au candidat du pouvoir, le vice-président sortant, Mahamudu Bawumia. Pour avoir effectué deux mandats à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le chef de l'Etat sortant, Nana Akufo-Ado, n'était pas candidat à cette présidentielle.