Burkina Faso: Région du Nord - Thomas Yampa installé dans ses nouvelles fonctions de gouverneur

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala a installé l'administrateur civil, Thomas Yampa, dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la région du Nord, le jeudi 16 janvier 2025, à Ouahigouya.

Nommé en conseil des ministres en sa séance du mercredi 18 décembre 2024, l'administrateur civil, Thomas Yampa, a été officiellement installé dans ses fonctions de gouverneur de la région du Nord ce 16 janvier 2025 à Ouahigouya. Corps constitués de la région, forces vives, amis et parents, tous sont venus témoigner leur solidarité au nouveau gouverneur. Il remplace à ce poste, Issouf Ouédraogo qui a passé 13 mois aux commandes de la région du Nord.

Dans sa prise de parole, le nouveau gouverneur de la région du Nord a salué dans un premier temps, le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim ainsi que son gouvernement pour la confiance placée en lui. Ensuite, le gouverneur a rassuré de sa disponibilité à des échanges francs et s'est engagé à relever les défis du moment qui sont la sécurité, les réponses adéquates à la situation humanitaire et le développement socioéconomique de la région.

Le gouverneur entré, Thomas Yampa, a dit : « je mesure pleinement l'ampleur et l'importance de la charge qui m'a été confiée dans ce contexte de défis multiples tels que la reconquête de l'intégrité du territoire, le retour des services publics dans les localités reconquises, l'assistance humanitaire adéquate aux populations impactées par la crise sécuritaire, le renforcement de la cohésion sociale et enfin le suivi des projets et programmes de développement économique et social. Je m'emploierai à mériter cette confiance, à relever les défis et je m'engage à accomplir avec loyauté et honnêteté cette mission avec l'accompagnement de toute la population, de mes collaborateurs, des forces combattantes et de l'ensemble des forces vives de la région ».

Le gouverneur sorti, Issouf Ouédraogo, a remercié ses collaborateurs, les corps constitués et les différents partenaires de la région du Nord pour l'accompagnement qu'il a bénéficié. « Aujourd'hui, je pars avec un coeur plein de joie pour les résultats engrangés. Tous ces acquis ont été possibles grâce au concours de tous. A mon successeur Thomas Yampa, toutes mes félicitations et beaucoup de courage. Je rassure toujours ma disponibilité à accompagner les autorités et la population de la région du Nord et du Burkina tout entier dans la mission de reconquête du territoire national », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a rendu un vibrant hommage aux FDS et VDP qui se battent jour et nuit pour le retour de la paix. Tout en félicitant le gouverneur sorti pour les acquis, le ministre Bayala a par la suite invité les filles et fils de la région du Nord, les corps constitués et les forces vives à accompagner pleinement le nouveau gouverneur dans ses nouvelles missions. Le ministre Bayala a par la suite rassuré le nouveau gouverneur de l'accompagnement des plus hautes autorités pour la réussite de sa mission.