Afrique de l'Ouest: Le gouvernement burkinabé lève 47 millions de dollars sur le marché des titres de l'UEMOA

Le Burkina Faso a levé 30 milliards de FCFA (47 millions de dollars) lors de sa première émission de l'année sur le marché des titres de l'UEMOA. Visant initialement 30 milliards de FCFA, le pays a reçu des offres totales d'une valeur de 43,36 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 144,55%. Le taux d'absorption final a été fixé à 76,1 %. L'émission a été réalisée à travers une émission conjointe de Bons du Trésor et Obligations Assimilées (BAT/OAT), comprenant un BAT (maturité de 364 jours) et trois OATs avec des maturités de 3, 5 et 7 ans.

Le BAT a permis de lever 18,59 milliards de FCFA, avec un taux marginal de 9,38% et un rendement moyen pondéré de 9,27%. L'OAT 3 ans a rapporté 5,31 milliards de FCFA au prix marginal de 9 070 FCFA, avec un rendement moyen pondéré de 9,48 %. Les OAT 5 ans et 7 ans ont rapporté respectivement 8 milliards de FCFA et 1,1 milliard de FCFA aux prix marginaux de 9 041 et 9 500 FCFA, avec des taux moyens pondérés de 7,53 % et 7,34 %.

Des investisseurs sélectionnés de six États membres de l'UEMOA ont participé à l'offre, notamment le Burkina Faso (18,48 milliards de FCFA), le Bénin (10,38 milliards de FCFA), la Côte d'Ivoire (4,74 milliards de FCFA), le Sénégal (2,63 milliards de FCFA), le Togo (2,5 milliards de FCFA) et le Mali (0,037 milliard de FCFA).

Points clés à retenir

Le succès de l'émission obligataire du Burkina Faso témoigne de la confiance des investisseurs dans ses instruments fiscaux. En obtenant 30 milliards de FCFA à des taux favorables, le pays a renforcé son accès aux marchés de capitaux régionaux pour soutenir ses objectifs de développement. La participation de six pays de l'UEMOA souligne la collaboration régionale en matière de croissance économique et d'intégration financière. Avec des rendements pondérés inférieurs à 10%, l'offre reflète une perspective stable pour la dette publique du Burkina Faso, soutenue par une large base d'investisseurs régionaux.