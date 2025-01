Algérie: Le prêteur algérien BDL s'apprête à entrer en bourse pour un montant de 450 millions de dollars

La Banque de Développement Local (BDL) lancera une offre publique partielle à la Bourse d'Alger aujourd'hui 20 janvier.

La Banque de Développement Local (BDL) lancera une offre publique partielle à la Bourse d'Alger aujourd'hui 20 janvier, ce qui représente une étape clé dans la modernisation du secteur bancaire algérien. L'offre vise à lever 61,88 milliards de dinars (environ 453 millions de dollars) par la vente de 44,2 millions d'actions au prix de 1 400 DA chacune.

La cotation vise à diversifier la base d'investisseurs, avec des allocations réparties entre les investisseurs individuels, les entreprises et les investisseurs professionnels. L'initiative augmentera le capital social de la BDL de 30%, le faisant passer de 103,2 milliards de dinars à 147,4 milliards de dinars. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour moderniser le secteur bancaire, attirer les investisseurs nationaux et rendre le marché financier algérien plus compétitif à l'échelle mondiale.

L'opération a été validée par le Conseil des Participations de l'État (CPE) et approuvée par la Cosob, qui veille au respect des normes réglementaires. Six banques publiques et trois sociétés privées géreront les ventes d'actions, et une campagne de communication nationale encouragera la participation. Cette ouverture partielle du capital est considérée comme une avancée majeure pour le secteur financier algérien, préparant le terrain pour de futures cotations et renforçant la confiance des investisseurs.

Key Takeaways

L'appel public à l'épargne de la BDL s'inscrit dans la stratégie plus large de l'Algérie visant à réorganiser et à diversifier son écosystème financier. En augmentant la capitalisation et en impliquant un large éventail d'investisseurs, l'initiative constitue une étape vers la création d'un marché plus transparent et plus dynamique. L'offre fait suite à la cotation réussie du Crédit Populaire d'Algérie en 2024, qui est devenue la plus importante de la Bourse d'Alger, signalant un intérêt croissant pour les cotations publiques en tant que vecteur de réforme économique.

Le mouvement de la BDL reflète l'ambition de l'Algérie d'intégrer les investisseurs nationaux dans sa croissance financière tout en ouvrant potentiellement la voie à la privatisation future des banques d'État. Cette évolution souligne l'engagement de l'Algérie à promouvoir un secteur financier moderne et compétitif.