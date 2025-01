Nigeria: Le pays rejoint les BRICS en tant qu'État partenaire pour stimuler la croissance et l'investissement

TLDR

Le Nigeria a officiellement rejoint les BRICS en tant qu'État partenaire, devenant ainsi membre du bloc des puissances des marchés émergents.

L'expansion des BRICS s'est accélérée ces dernières années, avec l'adhésion d'autres pays comme l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis.

L'alliance vise à renforcer le commerce, l'investissement et la coopération socio-économique entre les pays membres des BRICS.

Le Nigeria a officiellement rejoint les BRICS en tant qu'État partenaire, faisant ainsi partie du bloc de puissances des marchés émergents qui comprend le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

L'expansion des BRICS s'est accélérée ces dernières années, d'autres pays tels que l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis ayant également rejoint le groupe. L'alliance vise à renforcer le commerce, les investissements et la coopération socio-économique entre le Nigeria et les pays membres des BRICS.

Le ministère nigérian des affaires étrangères a annoncé le partenariat samedi, déclarant que cette initiative soulignait l'engagement du Nigeria à encourager la collaboration internationale et à tirer parti des opportunités économiques.

Points clés à retenir

L'adhésion aux BRICS en tant qu'État partenaire s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Nigeria pour renforcer son économie dans un contexte d'inflation galopante et de faibles recettes fiscales. Le pays a récemment renouvelé un accord d'échange de devises de 2 milliards de dollars avec la Chine afin de stimuler le commerce et l'investissement.

L'expansion des BRICS pourrait potentiellement remettre en cause la domination du dollar dans le commerce mondial, en particulier dans le domaine du pétrole et du gaz, tout en offrant au Nigeria une plateforme pour diversifier ses relations commerciales et garantir des investissements stratégiques. Alors que le Nigeria met en oeuvre des réformes fiscales pour remédier aux contraintes budgétaires, le partenariat avec les BRICS offre des possibilités d'attirer les investissements et de faire progresser les objectifs de développement.