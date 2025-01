Algérie: Batna - Une délégation de l'APN en mission d'information dans la wilaya

Batna — Une délégation de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN) se trouve depuis dimanche à Batna pour une mission d'information devant durer trois jours.

La délégation, conduite par Soumia Belkacem, rapporteur de la Commission, a suivi, en présence du wali, Mohamed Benmalek, un exposé détaillé sur le secteur de la santé dans la wilaya de Batna et sur ses principales réalisations, ces dernières années, ainsi que le bilan des activités enregistrées dans les différentes spécialités.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'exécutif local a mis en relief les moyens alloués par l'Etat pour soutenir ce secteur et améliorer les prestations fournies en se rapprochant des citoyens, avant de rappeler les nombreuses caravanes médicales régulièrement organisées au profit des habitants des zones reculées dans les différentes communes pour effectuer des consultations médicales gratuites et distribuer des médicaments.

Le même responsable a également fait mention des journées chirurgicales qui prennent en charge les malades démunis, vivant dans des zones éloignées, pour des auscultations et des soins en ophtalmologie (opérations de la cataracte, en particulier), pour le traitement des malformations congénitales chez l'enfant, ainsi que pour des greffes rénales, Batna étant devenue, ces dernières années, un pôle d'excellence dans ce domaine.

Pour sa part, le directeur de la santé et de la population, Hamdi Chakouri, a fait part, dans son exposé, des efforts déployés pour soutenir les différents établissements de santé de la wilaya en moyens matériels et humains et pour étendre leur activité aux zones éloignées par, notamment, la réhabilitation et l'ouverture des salles de soins qui étaient fermées, en y établissant des permanences fonctionnant 24 heures sur 24.

La responsable de la mission d'information temporaire, Soumia Belkacem, également rapporteur de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'APN, a souligné qu'à travers sa visite sur le terrain en compagnie des membres de la commission à Batna, "la mission entend s'enquérir de la situation du secteur de la santé au niveau local, à déceler les lacunes éventuelles et à recueillir les préoccupations afin de les porter devant les autorités centrales pour qu'elles puissent être examinées et traitées".

La mission doit visiter, lundi, plusieurs établissements de santé au chef-lieu de wilaya, notamment le Centre hospitalo-universitaire (CHU), la clinique Mère et Enfant Meriem Bouattoura et l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) dans les urgences médicales, à Bouzourane, avant de visiter, les deux jours suivants, d'autres structures de santé dans plusieurs communes comme Barika, Ras Layoun, N'gaous, Arris, El Madher et Ain Djasser.