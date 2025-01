Afrique du Nord: Protection civile - Réunion du Comité bilatéral mixte algéro-tunisien à El Oued

Alger — Le Comité bilatéral mixte algéro-tunisien de la Protection civile se réunira dans la wilaya d'El Oued dans le cadre du renforcement et l'amélioration de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la gestion des risques naturels et technologiques, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGCP).

A cette occasion, le directeur général de l'Office national de la Protection civile tunisienne, Abdessamed Ben Djedou, effectue une visite officielle en Algérie, accompagné d'une délégation composée de cadres centraux, du 20 au 21 janvier 2025, et sera reçu à son arrivée par son homologue de la DGCP, le colonel Boualem Boughlef, précise la même source.

Au cours de cette réunion, les deux délégations "échangeront leurs expériences dans les domaines de la formation, de l'intervention et des secours aux population affectées, ainsi que les moyens de développer les mécanismes de coordination et de coopération régionale et internationale dans le domaine de la Protection civile, notamment la coordination opérationnelle liée à la lutte contre les incendies de forêts et les inondations, notamment le long de la frontalière algéro-tunisienne", relève le communiqué.

La même source précise que depuis la signature de l'accord de coopération en 1985, en vertu du décret n 215-86 du 26 août 1986, qui consacre la coopération et l'entraide dans le domaine de la Protection civile entre l'Algérie et la Tunisie, la coopération entre les deux parties a connu un développement remarquable. Le communiqué ajoute qu'il a également été convenu d'organiser régulièrement des forums et des séminaires scientifiques conjoints sur la prévention et la gestion des catastrophes et des crises afin de renforcer les capacités opérationnelles des personnels et des agents de la Protection civile.

La même source a en outre rappelé que sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une colonne mobile spécialisée dans l'extinction des feux de forêts à été envoyée le 20 juillet 2022, sous le commandement d'un officier supérieur, pour apporter aide et assistance face aux violents feux de forêts qui avaient sévi à cette période en Tunisie.