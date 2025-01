Algérie: Bourse d'Alger - ouverture du capital de la BDL avec 44,2 millions de nouvelles actions mises en vente

ALGER — La Banque de Développement Local (BDL) a ouvert, lundi, à travers la souscription en Bourse, son capital social, avec l'émission de 44,2 millions de nouvelles actions pour souscription, au prix unitaire de 1400 DA.

L'opération, qui se poursuivra jusqu'au 20 février prochain, vise à lever un montant total de 61,88 milliards de DA, dont 44,2 milliards de DA au titre de l'augmentation de capital, et une prime d'émission de 17,68 milliards de DA, ce qui permettra à terme, de porter le capital social de la BDL de 103,2 milliards de DA à 147,4 milliards de DA.

L'offre concerne toutes les catégories (personnes physiques et morales, et investisseurs professionnels), la souscription étant disponible au niveau de l'ensemble des agences commerciales ou à travers les intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) agréés.

Les intermédiaires en opérations de Bourse (IOB) chargés de la vente des actions seront représentés au niveau des six (6) banques publiques, à savoir la Banque nationale d'Algérie (BNA), la Banque extérieure d'Algérie (BEA), la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep - Banque), la Banque de Développement Local (BDL), le Crédit Populaire d'Algérie (CPA), et la Banque d'agriculture et du développement rural (BADR), en plus de la Société Générale Algérie (SGA), et des sociétés "Tell Markets" et "Invest Market".

Les actions mises en vente, représentant 30% du capital de la Banque, sont réparties comme suit: 17,68 millions d'actions réservés aux personnes physiques de nationalité algérienne résidentes (soit 40% du total des actions mises en vente), 13,26 millions d'actions aux investisseurs professionnels (30%) et 13,26 d'actions aux personnes morales de droit algérien (30%), le seuil minimal d'achat ayant été fixé à 10 actions.

Les participants à cette opération bénéficieront "d'une garantie financière et d'un dividende annuel atteignant les 13% outre une quote-part de 4,75% des bénéfices de la banque pour 2024 sachant que l'opération de souscription s'effectue début 2025, selon de précédentes déclarations du Directeur général de la BDL, Youcef Lalmas, qui a affirmé que "ces bénéfices seront exonérés d'impôts pour une période de cinq ans".

La BDL avait lancé sa campagne de sensibilisation et ses rencontres de proximité sur l'ouverture de son capital et les modalités de souscription dans plusieurs wilayas, a déclaré, à l'APS, le vice-directeur général commercial de la Banque, Mohamed M'barek, affirmant que ces campagnes qui "ont suscité un grand intérêt chez les citoyens et les investisseurs se poursuivront pour englober toutes les wilayas du pays".

Le 4 décembre dernier, le Conseil des participations de l'Etat (CPE) a donné son accord pour l'ouverture partielle du capital de la BDL, à hauteur de 30%, en vue de son introduction en Bourse d'Alger. De son côté, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) a validé la notice d'information concernant l'offre publique de vente, lors d'une réunion tenue à la fin du même mois.

L'opération d'ouverture du capital de la BDL via la bourse est la deuxième d'une banque publique après celle du Crédit populaire d'Algérie (CPA) en 2024.