Congo-Brazzaville: Région des Grands Lacs - Xia Huang rencontre Denis Sassou N'Guesso

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a échangé le 18 janvier, à Brazzaville, avec le représentant du secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Xia Huang, sur la situation qui prévaut actuellement à l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Au cours de la rencontre, Denis Sassou N'Guesso et Xia Huang ont parlé de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, du processus de Luanda censé aboutir à un accord de paix dans cette partie du pays, et du prochain sommet de l'Union africaine qui verra l'Angola prendre la présidente tournante de l'organisation continentale.

« Je dois exprimer une vive gratitude au président de la République qui a bien voulu m'accorder du temps pour me donner sa lecture sur la région des Grands Lacs, l'évolution, et surtout sur les perspectives du prochain sommet de l'Union africaine.

Le chef de l'Etat m'a exprimé quelques attentes du Congo pour voir comment les Nations unies pourraient appuyer plus fortement l'Union africaine avec une nouvelle équipe pour gérer les dossiers brûlants du continent africain, notamment le dossier de la Région des Grands Lacs.

J'ai pris bonne note de ses attentes et je ne manquerai pas d'être un fidèle interprète du président de la République auprès du secrétaire général des Nations unies », a déclaré le représentant du secrétaire général des Nations unies pour la Région des Grands Lacs, au sortir de l'audience.

« Je suis d'accord avec le président Denis Sassou N'Guesso pour dire que le processus de Luanda a eu des progrès qui devraient être préservés avec des efforts de relance et après, il faut surmonter les difficultés actuelles pour reprendre les choses et faire avancer davantage le processus de Luanda et redynamiser rapidement le processus de Nairobi », a ajouté Xia Huang.

En effet, la situation dans la Région des Grands Lacs reste très volatile. Le soutien et la coopération internationaux sont essentiels pour prévenir une nouvelle escalade et ouvrir la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité.

La visite à Brazzaville du représentant du secrétaire général des Nations unies pour la Région des Grands Lacs intervient après celles des présidents de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et João Lourenço de l'Angola, effectuées respectivement en décembre 2024 et le 11 janvier dernier.