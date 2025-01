Bénin: Bélinda Ayessa élevée au rang de citoyenne d'honneur et d'ambassadrice de la ville de Ouidah

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a été élevée au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Ouidah et en même temps ambassadrice de cette ville côtière béninoise, située à 42 km de Cotonou, lors de la tenue de la fête nationale du Vodun qui est devenue depuis 2023 les Vodun Days.

Initiée dans les années 1990 par le président Nicéphore Soglo, la fête nationale du Vodun qui fait appel à tous les cultes de divers horizons du Bénin a connu une nouvelle dimension. En effet, c'est en 2023 que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a décidé avec son gouvernement de donner une nouvelle dimension à cette fête avec l'introduction des Vodun Days, un événement mettant à l'honneur les arts, la culture et la spiritualité Vodun.

Dans le but de rendre cette fête pérenne, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du 31 octobre 2023 l'organisation chaque année au mois de janvier des Vodun Days. C'est dans ce cadre que la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a été à l'honneur de cette troisième édition rénovée.

A Ouidah, Bélinda Ayessa a été élevée au rang de citoyenne d'honneur et ambassadrice de cette ville, berceau de la spiritualité, par les autorités de la commune sous les auspices du maire Christian Mawugnon Houétchénou.

« Vous allez pouvoir revenir régulièrement. Avec l'accord des membres du Conseil communal ici présents, nous vous remettons les symboles de la ville de Ouidah qui font de vous citoyenne d'honneur de la ville et de ce fait, ambassadrice de la ville de Ouidah », a déclaré le maire de cette ville.

L'élévation de la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza en tant que citoyenne d'honneur et ambassadrice de la ville de Ouidah, ville natale du président Patrice Talon, souligne non seulement son dévouement à la préservation de l'histoire et de la culture, mais aussi l'importance de l'échange culturel dans un monde de plus en plus connecté. Très émue de cette élévation, Bélinda Ayessa a exprimé sa reconnaissance. « Je ne m'attendais pas aujourd'hui d'être faite ambassadrice de cette belle ville historique de Ouidah. C'est un honneur et j'espère pouvoir en être digne », a-t-elle indiqué.

Elle a profité de cette occasion pour mettre en lumière la structure qu'elle a l'insigne honneur de diriger. Elle a saisi également cette opportunité pour remettre aux autorités de Ouidah des actes du Colloque sur le royaume Kongo, organisé au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Très satisfait également, le maire de Ouidah a promis de mettre en mission les membres du Conseil municipal à destination de Brazzaville. « Avant juillet, une délégation de Ouidah sera au Congo pour venir voir votre mémorial », a déclaré le maire.

La cérémonie d'ouverture de cette fête des Vodun Days était placée sous la très haute autorité du président de la République du Bénin, Patrice Talon. Au programme de cette fête qui a duré trois jours, des spectacles de danse, des expositions d'artisanat, des conférences témoignant la diversité et la profondeur de la culture béninoise, au grand plaisir des milliers des visiteurs et festivaliers venus découvrir une tradition millénaire. Aussi, en marge de ces festivités, Bélinda Ayessa a visité différents sites emblématiques sélectionnés pour ces trois jours de célébration nationale.

Notons que les Vodun Days visent à promouvoir davantage la culture Vodun, profondément ancrée dans les traditions religieuses du Bénin, tout en diversifiant l'offre touristique du pays.