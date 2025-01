Tunisie: Une équipe de l'APAL inspecte des sacs d'aliments pour thon échoués sur la plage de Salakta

Le directeur de l'Agence pour la Protection et le Développement du Litttoral à Mahdia, Monther Karma, a indiqué qu'une équipe de l'agence a inspecté, lundi matin, l'état de la plage de la Salqata à Qsour Essaf où des dizaines de sacs d'aliments de thon appartenant à des entreprises de pisciculture de la région ont été déversés sur la plage ce weekend, selon le directeur de l'APAL à Mahdia.

L'inspection, menée par une équipe pluridisciplinaire de l'agence en présence de responsables locaux et régionaux, de représentants de la société civile et d'habitants de la zone, donnera lieu à un rapport résumant la situation et servira de base aux décisions à prendre .

Samedi, des organisations de la société civile ont lancé un cri d'alarme après que les habitants de Salakta ont trouvé des dizaines de sacs d'aliments pour thon dans la mer. Ils ont exprimé leurs craintes quant aux effets négatifs de ces aliments sur l'environnement marin, notant que cet incident n'est pas le premier du genre, ce qui menace la vie des créatures marines et réduit l'attrait de la plage de Salakta, qui figure parmi les destinations balnéaires prisées par les touristes et les visiteurs.

Des activistes de la société civile, qui ont accompagné Adel dimanche pour inspecter les sacs, ont déclaré aux cadres et agents de l'agence que « les violations répétées ont contribué à la disparition de nombreux organismes marins et de la baisse de l'activité de la pêche principale source de revenus pour les habitants de la région».

Ils ont souligné que les produits chimiques contenus dans les aliments utilisés pour l'engraissement des thons ont un fort potentiel de pollution, car ils provoquent un changement de couleur et de l'odeur de l'eau de mer. Ils ont également exigé que l'unité de production de thons respecte les critères légaux pour l'installation des cages, y compris la profondeur de l'eau et la distance qui doit les séparer de la plage, ainsi que la prise en compte des courants d'eau afin d'éviter la libération de ces substances sur la plage.

Au fil des ans, depuis l'introduction des cages à thon flottantes, la zone a connu un certain nombre de problèmes environnementaux, notamment la mort d'un certain nombre de thons et leur échouement sur la plage, ce qui a nécessité la mobilisation du personnel et du matériel de la municipalité pour retirer ces poissons et les enterrer à l'écart des zones urbaines.

La société civile de Salakta a fait circuler plusieurs pétitions à ce sujet, tenant les entreprises de pisciculture pour responsables et demandant aux autorités de contrôle d'appliquer la loi et de sanctionner les contrevenants.