Tunisie: Programme UNESCO-Seventeen - « Ensemble pour la Créativité et le Bien-Etre des Jeunes »: deux lauréats tunisiens parmi les 100 vainqueurs

Deux jeunes lauréats Tunisiens figurent parmi les 100 vainqueurs du programme mondial pour la jeunesse (Global Youth Grant Scheme-GYG) intitulé « Going Together-For Youth Creativity and Well-being » lancé par l'UNESCO, en collaboration avec le groupe de K-pop mondialement connu « SEVENTEEN. La liste des gagnants a été annoncée par l'Unesco dans un communiqué de presse publié le lundi 20 janvier 2025 sur son site officiel.

Les porteurs de projets tunisiens gagnants sont Dhia Rais, pour son initiative « Epanouissement Culturel : Allier santé mentale et patrimoine à l'Ile de Djerba », et Noor Azaiez, pour son projet « PsyQuilibre » en développant, à travers une approche créative, des services de santé mentale de proximité et accessibles aux étudiants en situation précaire dans le Grand Tunis ».

Lancé le 26 juin 2024 par l'UNESCO et le groupe iconique de K-pop SEVENTEEN, Ambassadeur de bonne volonté pour la jeunesse, le programme « Ensemble-Pour la Créativité et le Bien-Etre des Jeunes » vise à promouvoir la créativité des jeunes tout en renforçant leur bien-être et celui de leurs communautés.

Ainsi, cent projets et initiatives inspirantes, créés par et pour les jeunes, issus de 70 pays du monde entier, ont été sélectionnés par un jury international pour leur capacité à apporter du changement, à créer des communautés créatives ou à améliorer la santé mentale et le bien-être des jeunes. La majorité de ces projets, ajoute le communiqué, s'appuie sur la musique, le sport et les arts.

Les subventions permettront aux 100 lauréats de mettre en oeuvre leurs projets innovants au niveau national ou communautaire jusqu'en octobre 2025. Les lauréats seront également formés et orientés par des mentors, mentionne le communiqué de presse.

Nommé Ambassadeur de bonne volonté pour la jeunesse par Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, le groupe sud-coréen SEVENTEEN fondé en 2015 et composé de 13 musiciens s'est propulsé sur le devant de la scène musicale grâce à son esprit créatif hors du commun et son approche innovante, combinant le hip-hop, la voix et la performance scénique.

En 2024, ce groupe emblématique de la K-pop a continué d'étendre sa portée mondiale, en retournant en Europe pour des concerts au Glastonbury Festival et au Lollapalooza Berlin, après sa participation au 13ème Forum des jeunes de l'UNESCO en 2023 à Paris.